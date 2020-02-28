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Списки для голосования по Конституции составят с помощью ГАС "Выборы"
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РИА Новости

Списки для голосования по Конституции составят с помощью ГАС "Выборы"

14:06 28.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Списки участников голосования по поправкам в Конституцию будут формироваться на основании данных государственной информационной системы "Выборы", заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Списки участников голосования будут составляться на основании данных ГАС "Выборы", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Она также сообщила, что крайний срок, когда граждане смогут подать заявление о голосовании по поправкам в Конституцию РФ по месту пребывания, - пять дней до самого общероссийского голосования, это позволит тщательно проверить все списки и избежать возможных нарушений.
"Те, кто изъявят желание проголосовать, в подавляющем большинстве будут делать это на традиционных избирательных участках традиционным способом. Что касается тех наших граждан, участников голосования, которые будут понимать, что в день голосования они не смогут находиться у себя дома, у них есть такая возможность, которая хорошо зарекомендовала себя и на президентских, и на региональных выборах, это технология "Мобильный избиратель",- заявила Памфилова.
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Эта технология позволяет подать заявление, открепиться от своего участка, закрепиться на территории РФ или за ее пределами на любом участке, рядом с которым гражданин будет находиться в день голосования. Заявление может быть подано через портал госуслуг, МФЦ, территориальные и участковые комиссии, отметила председатель ЦИК. Ранее заявление о голосовании по месту нахождения можно было подавать не позднее чем за три дня до дня голосования.
"Мы решили сделать именно за пять дней, в отличие от предыдущих выборов, чтобы у нас была возможность четко отработать все заявления, вовремя проверить и перепроверить все эти списки, неоднократно, поскольку в этот раз мы даём дополнительную возможность в виде трёх дней досрочного голосования. Чтобы исключить минимальную возможность для двойного голосования, чтобы не было путаницы, чтобы все было абсолютно четко, прозрачно, подконтрольно наблюдателям, чтобы мы могли действительно успеть все привести в порядок, поэтому мы ограничиваем прием заявления пятью днями", - пояснила Памфилова.
Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
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Элла ПамфиловаКонституция РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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