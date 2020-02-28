Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T15:54+0300
https://ria.ru/20200228/1565324562.html
Иран считает необходимым стабилизировать ситуацию в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565318949_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_9d8f57f52d2106978bbcbc7029575e91.jpg
РИА Новости

Иран считает необходимым стабилизировать ситуацию в Идлибе

13:50 28.02.2020 (обновлено: 15:54 28.02.2020)
5438
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Ситуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Ситуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 фев – РИА Новости. Тегеран считает необходимым как можно быстрее стабилизировать ситуацию в Сирии в свете эскалации напряженности там, сообщило министерство иностранных дел Ирана.
"Иран пристально и внимательно следит за развитием ситуации "на земле" и событиями в Идлибе. Подчеркивает необходимость контролирования напряженной атмосферы и установления обстановки спокойствия в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
В Тегеране напомнили о планах по проведению трехстороннего саммита Иран-Россия-Турция по Сирии с участием лидеров стран Хасана Роухани, Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, подчеркнув, что предпринимают усилия к его проведению
МИД Ирана также осудил действия "третьих сторон", пытающихся навредить "астанинскому процессу". Ведомство указало на США, которые "всегда безответственно стремились к созданию напряженности в регионе" и находятся в Сирии "для расхищения" нефтяных запасов САР.
Сирийские боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Вчера, 09:14
Минобороны сообщило о попытке наступления террористов в Идлибе
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. Обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые, по информации Минобороны РФ, не должны были там находиться.
В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Вчера, 14:27Обострение ситуации в Идлибе
НАТО рассматривает пути поддержки Турции после инцидента в Идлибе
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из Идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
* Запрещенная в России террористическая организация
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 13:37Обострение ситуации в Идлибе
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
3170323
Обсудить 8
Идлиб (мухафаза)СирияИранВ мире
Рекомендуем
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
СМИ: турецкие военные в Идлибе обстреливают самолеты ВКС России
Российские пилоты самолета Су-34 на авиабазе Хмеймим в Сирии
Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
Золотые слитки
РБК: Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 миллиардов
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Сторожевой корабль Адмирал Григорович
Адмирал Кравченко объяснил отправку фрегатов с "Калибрами"
Посол Сирийской Арабской Республики в КНР Имад Мустафа
Сирийский посол обвинил Турцию в попытке втянуть США и НАТО в конфликт
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
НАТО рассматривает пути поддержки Турции после инцидента в Идлибе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил вероятность вмешательства НАТО в ситуацию в Идлибе
Поддерживаемые Турцией сирийские боевики в городе Серакиб в провинции Идлиб
Ждать ли вмешательства НАТО в Сирии
Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon в районе острова Гуам в Тихом океане
Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
В Минобороны рассказали об инциденте с турецкими военными в Идлибе
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
Обнародованы результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Сирийские боевики заряжают орудие в провинции Идлиб
Министр обороны Турции заявил о ликвидации более 300 сирийских военных
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Эрдоган отметили необходимость допмер по ситуации в Сирии
Сирийские боевики заряжают орудие в провинции Идлиб
Источник сообщил о новой атаке боевиков на сирийский Саракеб
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47Прокуратура Боливии открыла еще одно дело против Моралеса
02:43ВОЗ назвала число заболевших коронавирусом за пределами Китая за сутки
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве
00:43Поиск упавшего под Астраханью вертолета приостановили до утра
Лента новостейМолния