В России культура нуждается в защите от мракобесов, заявил Пиотровский

"Культура нуждается в защите... Нам нужно защищаться и от бюрократов, которые заставляют оценивать все по количеству посетителей. Нам нужно защищаться от толпы, от мракобесов. Много таких ситуаций, когда нужно (защитить) право культуры и деятелей культуры иметь свое собственное мнение", - сказал Пиотровский на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.