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В России культура нуждается в защите от мракобесов, заявил Пиотровский
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РИА Новости

В России культура нуждается в защите от мракобесов, заявил Пиотровский

13:49 28.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на первом заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на первом заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Культура и культурные деятели в России нуждаются в защите от бюрократов и мракобесов, считает директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
"Культура нуждается в защите... Нам нужно защищаться и от бюрократов, которые заставляют оценивать все по количеству посетителей. Нам нужно защищаться от толпы, от мракобесов. Много таких ситуаций, когда нужно (защитить) право культуры и деятелей культуры иметь свое собственное мнение", - сказал Пиотровский на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.
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КультураГосдума РФМихаил ПиотровскийРоссия
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