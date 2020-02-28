В России культура нуждается в защите от мракобесов, заявил Пиотровский

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Культура и культурные деятели в России нуждаются в защите от бюрократов и мракобесов, считает директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
"Культура нуждается в защите... Нам нужно защищаться и от бюрократов, которые заставляют оценивать все по количеству посетителей. Нам нужно защищаться от толпы, от мракобесов. Много таких ситуаций, когда нужно (защитить) право культуры и деятелей культуры иметь свое собственное мнение", - сказал Пиотровский на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.
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