В США признали неспособность создать систему ПРО для защиты от России

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Создать систему, которая защитила бы Соединенные Штаты от российских и китайских баллистических ракет, технически невозможно, заявил командующий стратегическими силами США адмирал Чарльз Ричардс на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил палаты представителей конгресса.
Во время обсуждения конгрессмен-демократ Сет Муллтон спросил у Ричардса, способны ли американские системы ПРО отразить атаку межконтинентальных баллистических ракет со стороны России и Китая. Вице-адмирал ответил, что противоракетная оборона США устроена таким образом, чтобы "не пересекаться со стратегическими средствами сдерживания" противника, и способна защитить территорию страны.
После этого конгрессмен поинтересовался, связана ли способность Штатов отбить такую атаку с количеством ракет-перехватчиков.
"Это не только затратно и нереализуемо с технической точки зрения, но и поднимает вопросы стратегической стабильности", — ответил Ричардс.
Командующий пояснил, что американская противоракетная оборона строится на том, что ответный удар нанесет противнику настолько сильный ущерб, что атака станет бессмысленной.