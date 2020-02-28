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2020-02-28T14:41+0300
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В США признали неспособность создать систему ПРО для защиты от России
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РИА Новости

В США признали неспособность создать систему ПРО для защиты от России

13:44 28.02.2020 (обновлено: 14:41 28.02.2020)
20409
© Фото : ВМС СШАЗапуск баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Maine
Запуск баллистической ракеты Trident II (D5LE) с подводной лодки USS Maine
© Фото : ВМС США
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Создать систему, которая защитила бы Соединенные Штаты от российских и китайских баллистических ракет, технически невозможно, заявил командующий стратегическими силами США адмирал Чарльз Ричардс на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил палаты представителей конгресса.
Во время обсуждения конгрессмен-демократ Сет Муллтон спросил у Ричардса, способны ли американские системы ПРО отразить атаку межконтинентальных баллистических ракет со стороны России и Китая. Вице-адмирал ответил, что противоракетная оборона США устроена таким образом, чтобы "не пересекаться со стратегическими средствами сдерживания" противника, и способна защитить территорию страны.
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После этого конгрессмен поинтересовался, связана ли способность Штатов отбить такую атаку с количеством ракет-перехватчиков.
"Это не только затратно и нереализуемо с технической точки зрения, но и поднимает вопросы стратегической стабильности", — ответил Ричардс.
Командующий пояснил, что американская противоракетная оборона строится на том, что ответный удар нанесет противнику настолько сильный ущерб, что атака станет бессмысленной.
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Стратегическое авиационное командование СШАпротиворакетная оборона СШАМинистерство обороны СШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Признал! Да они без перерыва это твердят - и только российская пропаганда упорно твердит, как пара десятков ракет в Польше и Румынии (! - да-да, южные противоракеты якобы опасны для летящих через Северный полюс российских ракет) угрожает безопасности России.
28 февраля, 14:27
DMDmitry Miftakhutdinov
2100033
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