В Нью-Дели число погибших в беспорядках выросло до 42 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 фев – РИА Новости. Число погибших в результате столкновений противников и сторонников нового закона о гражданстве в Число погибших в результате столкновений противников и сторонников нового закона о гражданстве в Нью-Дели выросло до 42-х, сообщили медки больницы Гуру Тег Бахадур.

Столкновения между сторонниками и противниками нового закона о гражданстве начались в ряде районов Нью-Дели в понедельник. После столкновений в районах Маджипур, Джафрабад, Чанд Багх и Карал Нагар власти индийской столицы ввели там комендантский час, а главный министр Дели Арвинд Кеджривал призвал правительство ввести в эти районы армию.

По данным медиков, ранения в столкновениях получили около 300 человек.

В соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.