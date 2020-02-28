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В Нью-Дели число погибших в беспорядках выросло до 42 человек
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РИА Новости

В Нью-Дели число погибших в беспорядках выросло до 42 человек

13:07 28.02.2020
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© REUTERS / Akash JainБеспорядки в Нью-Дели
Беспорядки в Нью-Дели
© REUTERS / Akash Jain
Беспорядки в Нью-Дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 фев – РИА Новости. Число погибших в результате столкновений противников и сторонников нового закона о гражданстве в Нью-Дели выросло до 42-х, сообщили медки больницы Гуру Тег Бахадур.
Столкновения между сторонниками и противниками нового закона о гражданстве начались в ряде районов Нью-Дели в понедельник. После столкновений в районах Маджипур, Джафрабад, Чанд Багх и Карал Нагар власти индийской столицы ввели там комендантский час, а главный министр Дели Арвинд Кеджривал призвал правительство ввести в эти районы армию.
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По данным медиков, ранения в столкновениях получили около 300 человек.
В соответствии с принятыми парламентом Индии поправками к закону о гражданстве немусульмане-беженцы из соседних стран - Афганистана, Пакистана и Бангладеш - смогут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре, если они сталкиваются с притеснениями на родине. Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.
Оппозиция полагает, что закон носит дискриминационный характер, поскольку лишает мусульман возможности получения гражданства, хотя в официально светской Индии с населением 1,3 миллиарда человек последователи ислама составляют более 10% населения. По мнению критиков, в этих условиях религиозная принадлежность не должна быть условием получения гражданства.
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