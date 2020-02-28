Лавров напомнил о недопустимости компромиссов с террористами

"У нас на повестке дня с Люксембургом и другие вопросы, которые касаются мировой политики, включая и ситуацию на Ближнем Востоке и на севере Африки, в том числе, в Сирии и Ливии. И в том и в другом случае, как и в любом региональном конфликте, Россия выступает за налаживание инклюзивного диалога между всеми политическими силами соответствующей страны, выступает за уважение всеми внешними игроками суверенитета и территориальной целостности соответствующих государств. И, конечно, мы выступаем за то, чтобы никаких компромиссов с террористами, которые подняли голову после разразившейся в 2011 году "арабской весны" так называемой, чтобы никаких компромиссов с этими террористами не было", - сказал Лавров.