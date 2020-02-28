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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T13:05+0300
https://ria.ru/20200228/1565321292.html
Лавров напомнил о недопустимости компромиссов с террористами
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564190944_0:275:3001:1963_1036x0_80_0_0_92e462ce7cac7f1ca161eacd3bc10035.jpg
РИА Новости

Лавров напомнил о недопустимости компромиссов с террористами

13:04 28.02.2020 (обновлено: 13:05 28.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия выступает против компромиссов с террористами на Ближнем Востоке, включая Сирию и Ливию, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас на повестке дня с Люксембургом и другие вопросы, которые касаются мировой политики, включая и ситуацию на Ближнем Востоке и на севере Африки, в том числе, в Сирии и Ливии. И в том и в другом случае, как и в любом региональном конфликте, Россия выступает за налаживание инклюзивного диалога между всеми политическими силами соответствующей страны, выступает за уважение всеми внешними игроками суверенитета и территориальной целостности соответствующих государств. И, конечно, мы выступаем за то, чтобы никаких компромиссов с террористами, которые подняли голову после разразившейся в 2011 году "арабской весны" так называемой, чтобы никаких компромиссов с этими террористами не было", - сказал Лавров.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
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Обострение ситуации в ИдлибеРоссияОбострение конфликта в ЛивииВойна в СирииСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЛивияСирияВ мире
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