Лавров напомнил о недопустимости компромиссов с террористами

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия выступает против компромиссов с террористами на Ближнем Востоке, включая Сирию и Ливию, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас на повестке дня с Люксембургом и другие вопросы, которые касаются мировой политики, включая и ситуацию на Ближнем Востоке и на севере Африки, в том числе, в Сирии и Ливии. И в том и в другом случае, как и в любом региональном конфликте, Россия выступает за налаживание инклюзивного диалога между всеми политическими силами соответствующей страны, выступает за уважение всеми внешними игроками суверенитета и территориальной целостности соответствующих государств. И, конечно, мы выступаем за то, чтобы никаких компромиссов с террористами, которые подняли голову после разразившейся в 2011 году "арабской весны" так называемой, чтобы никаких компромиссов с этими террористами не было", - сказал Лавров.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
*Запрещенная в России террористическая организация