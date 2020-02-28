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"Единая Россия" проведет праймериз 31 мая
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РИА Новости

"Единая Россия" проведет праймериз 31 мая

12:55 28.02.2020 (обновлено: 13:20 28.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевУчастники съезда партии "Единая Россия"
Участники съезда партии Единая Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Участники съезда партии "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Предварительное голосование (праймериз) "Единой России" состоится 31 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе правящей в РФ партии.
"Единая Россия" дала старт предварительному голосованию, оно пройдет 31 мая", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что со 2 марта начнёт работать тематический сайт, где можно будет найти всю необходимую информацию о процедуре праймериз.
Замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов сообщил, что выдвижение кандидатов пройдет с 1 марта по 5 мая. Отдать свои голоса избиратели смогут как лично, так и через портал "Госуслуги". Обязательными требованиями к кандидатам останутся наличие гражданства и пассивного избирательного права, отсутствие судимости и активов за границей. Кандидатами могут стать как члены и сторонники партии, так и беспартийные. Зарегистрированные кандидаты должны будут принять участие не менее чем в 2 дебатах, которые пройдут с 5 апреля по 20 мая.
"Агитировать за себя кандидаты смогут сразу после выдвижения и до 30 мая. Из новшеств для кандидатов – помимо основных документов на участие добавилась необходимость подавать предложения по реализации послания президента России Владимира Путина. Помимо этого, "Единая Россия" на федеральном уровне будет следить за тем, чтобы выдвигались от партии только победители предварительного голосования", - приводятся слова Перминова на официальном сайте ЕР.
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Перминов подчеркнул, что нельзя допускать конфликтов и публичных скандалов, связанных с проведением праймериз. Все спорные вопросы должны обсуждаться открыто и на законных основаниях, заключил он.
"Единая Россия" - единственная в РФ партия, которая проводит праймериз для выдвижения кандидатов на выборные должности. Участие в предварительном голосовании может принять любой гражданин России. Благодаря этой процедуре россияне получают возможность еще на ранних подступах к выборной кампании оценить кандидатов, вникнуть в суть их предвыборных программ и выбрать лучших. Кроме того, кандидаты, прошедшие предварительное голосование, становятся более узнаваемыми среди населения.
В прошлом году единый день предварительного голосования "Единой России" прошёл 26 мая. В праймериз приняли участие почти 1,5 миллиона человек, средняя явка составила 9,35%.
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Сергей ПерминовЕдиная РоссияРоссияПолитика
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