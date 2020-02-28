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РИА Наука
2020-02-28T13:30+0300
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Коронавирус: рукопожатие отменяется
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РИА Новости

Коронавирус: рукопожатие отменяется

12:52 28.02.2020 (обновлено: 13:30 28.02.2020)
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© Фото : Frumin et alУченый пожимает руку добровольцу в стерильной перчатке
Ученый пожимает руку добровольцу в стерильной перчатке
© Фото : Frumin et al
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила новое руководство для предприятий и работодателей, в котором изложены простые способы предотвращения распространения вируса COVID-19, а также моменты, которые следует учитывать при деловом общении и во время служебных командировок.
Главной рекомендацией ВОЗ остаются регулярная санитарная обработка всех рабочих поверхностей, а также тщательное мытье рук. На последнем пункте делается особый акцент: мыть надо как можно чаще, с мылом и спиртосодержащими дезинфицирующими средствами, в идеале — после каждого прикосновения к предметам общего пользования.
А что же делать с рукопожатиями, которые во многих странах, в том числе в России, являются неотъемлемым элементом делового общения?
Центр по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения США (CDC) в официальной памятке по COVID-19 пишет, что вирус передается от человека к человеку по воздуху при близком контакте — на расстоянии ближе 2 метров. Заразиться также можно, если коснуться руками поверхностей, на которых сохранился вирус, а затем дотронуться этими немытыми руками до носа, рта или глаз. Одной из таких поверхностей может быть и рука другого человека, например, инфицированного, в том числе того, у которого еще не проявились симптомы.
Исследования показали, что коронавирусы могут оставаться активными на металлических и пластиковых поверхностях до 9 дней, а на коже человека — до 12 дней. Данные, которые приводит CDC, существенно отличаются в меньшую сторону — несколько часов или дней.
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На сегодняшний день известны случаи, когда разносчиками вируса оказались люди, у которых болезнь протекала абсолютно бессимптомно. При этом согласно недавним исследованиям, инкубационный период COVID-19 может достигать 24 дней.
Не удивительно, что на дверях многих компаний в США, Швейцарии и других стран появились таблички с приблизительно таким текстом: "В связи с эпидемией коронавируса, пожалуйста, никаких рукопожатий! Спасибо", а многие крупные компании запретили персоналу пожимать руки, чтобы избежать распространения коронавируса.
ВОЗ в своем руководстве отмечает, что рукопожатие, как и любой другой телесный контакт, не является основным способом передачи вируса, поэтому нет причин избегать рукопожатий. Но тут же следует оговорка — только в том случае, если оба человека перед рукопожатием помыли руки, потому что только тщательное мытье рук является надежной защитой от вирусных и бактериальных заболеваний.
Для предотвращения распространения коронавируса ВОЗ рекомендует руководителям организаций в первую очередь уделять внимание чистоте и гигиене рабочих мест и общественных пространств. Столы, стулья, телефоны, клавиатуры, перила и дверные ручки должны регулярно протираться, а дезинфицирующие средства — находиться в легком доступе.
Обычным же людям, чтобы свести к минимуму риск заражения нужно чаще мыть руки и избегать близких контактов, в том числе рукопожатий, с кем-либо, кто может быть заражен. Ношение масок CDC считает менее эффективным средством для неинфицированных людей. Во-первых, непроницаемость медицинских масок для вируса COVID-19 не доказана. Во-вторых, подавляющее большинство людей используют маску неправильно, периодически сдвигая ее и касаясь лица руками. Однако ношение маски обязательно для тех, кто почувствовал хоть какое-то недомогание, подчеркивают ученые-медики.
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РИА НаукаРаспространение нового коронавирусаМинистерство здравоохранения СШАбиологиясоциологияЗдоровьеВОЗ
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