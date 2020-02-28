Коронавирус: рукопожатие отменяется

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила новое руководство для предприятий и работодателей, в котором изложены простые способы предотвращения распространения вируса COVID-19, а также моменты, которые следует учитывать при деловом общении и во время служебных командировок.

Главной рекомендацией ВОЗ остаются регулярная санитарная обработка всех рабочих поверхностей, а также тщательное мытье рук. На последнем пункте делается особый акцент: мыть надо как можно чаще, с мылом и спиртосодержащими дезинфицирующими средствами, в идеале — после каждого прикосновения к предметам общего пользования.

А что же делать с рукопожатиями, которые во многих странах, в том числе в России, являются неотъемлемым элементом делового общения?

Центр по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения США (CDC) в официальной памятке по COVID-19 пишет , что вирус передается от человека к человеку по воздуху при близком контакте — на расстоянии ближе 2 метров. Заразиться также можно, если коснуться руками поверхностей, на которых сохранился вирус, а затем дотронуться этими немытыми руками до носа, рта или глаз. Одной из таких поверхностей может быть и рука другого человека, например, инфицированного, в том числе того, у которого еще не проявились симптомы.

Исследования показали , что коронавирусы могут оставаться активными на металлических и пластиковых поверхностях до 9 дней, а на коже человека — до 12 дней. Данные, которые приводит CDC, существенно отличаются в меньшую сторону — несколько часов или дней.

На сегодняшний день известны случаи, когда разносчиками вируса оказались люди, у которых болезнь протекала абсолютно бессимптомно. При этом согласно недавним исследованиям , инкубационный период COVID-19 может достигать 24 дней.

Не удивительно, что на дверях многих компаний в США, Швейцарии и других стран появились таблички с приблизительно таким текстом: "В связи с эпидемией коронавируса, пожалуйста, никаких рукопожатий! Спасибо", а многие крупные компании запретили персоналу пожимать руки, чтобы избежать распространения коронавируса.

ВОЗ в своем руководстве отмечает, что рукопожатие, как и любой другой телесный контакт, не является основным способом передачи вируса, поэтому нет причин избегать рукопожатий. Но тут же следует оговорка — только в том случае, если оба человека перед рукопожатием помыли руки, потому что только тщательное мытье рук является надежной защитой от вирусных и бактериальных заболеваний.

Для предотвращения распространения коронавируса ВОЗ рекомендует руководителям организаций в первую очередь уделять внимание чистоте и гигиене рабочих мест и общественных пространств. Столы, стулья, телефоны, клавиатуры, перила и дверные ручки должны регулярно протираться, а дезинфицирующие средства — находиться в легком доступе.