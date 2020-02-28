Семьи задержанных саратовских подростков не стояли на учете

САРАТОВ, 28 фев - РИА Новости. Семьи подростков, арестованных по подозрению в подготовке массового убийства в школе Семьи подростков, арестованных по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова , не состояли на профилактическом учете, сообщила в пятницу уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Загородняя.

ФСБ ранее сообщила о пресечении подготовки нападения на школу в Саратове. Отмечалось, что задержаны двое подростков, которые состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Обоих задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили обрез охотничьего ружья. Один из задержанных на видео рассказал оперативникам, что в их планы входило убить "примерно 40 человек" из мести. Управление СК РФ по региону уточнило, что мальчикам 14 и 15 лет, оба по решению суда арестованы.

"Сейчас во всем разбираемся, пока понятно, что семьи нигде не состояли, ни на каких учетах, мальчишки были обычными. Обычными. Видимых конфликтов не было. Видимых… Я в ближайшее время иду в СИЗО. К этим парням. Я абсолютно уверена, что плохих детей не бывает. И сегодня уверена. Мы должны докопаться до сути", - написала Загородняя на своей странице в Facebook

"Как юридический психолог могу сказать, что для подростка переходный возраст – это естественное состояние. И то, что они стремятся группироваться, и ищут приключения, адреналина, это естественное состояние, если только повышенная выработка адреналина не станет источником преступления против людей и против себя", - отметила омбудсмен.