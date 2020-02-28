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Семьи задержанных саратовских подростков не стояли на учете
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РИА Новости

Семьи задержанных саратовских подростков не стояли на учете

12:47 28.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
САРАТОВ, 28 фев - РИА Новости. Семьи подростков, арестованных по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, не состояли на профилактическом учете, сообщила в пятницу уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Загородняя.
ФСБ ранее сообщила о пресечении подготовки нападения на школу в Саратове. Отмечалось, что задержаны двое подростков, которые состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Обоих задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили обрез охотничьего ружья. Один из задержанных на видео рассказал оперативникам, что в их планы входило убить "примерно 40 человек" из мести. Управление СК РФ по региону уточнило, что мальчикам 14 и 15 лет, оба по решению суда арестованы.
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"Сейчас во всем разбираемся, пока понятно, что семьи нигде не состояли, ни на каких учетах, мальчишки были обычными. Обычными. Видимых конфликтов не было. Видимых… Я в ближайшее время иду в СИЗО. К этим парням. Я абсолютно уверена, что плохих детей не бывает. И сегодня уверена. Мы должны докопаться до сути", - написала Загородняя на своей странице в Facebook.
"Как юридический психолог могу сказать, что для подростка переходный возраст – это естественное состояние. И то, что они стремятся группироваться, и ищут приключения, адреналина, это естественное состояние, если только повышенная выработка адреналина не станет источником преступления против людей и против себя", - отметила омбудсмен.
В пресс-службе губернатора РИА Новости ранее сообщили, что глава региона Валерий Радаев после задержания подростков создал специальную комиссию для содействия следствию и обеспечения стабильного учебного и воспитательного процесса в образовательных учреждениях. Комиссию возглавил заместитель председателя правительства области Сергей Наумов. В пресс-службе подчеркнули, что ситуация в школах области стабильная, помощь ученикам, их родителям и педагогам готовы оказать психологи и соцработники.
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Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Саратовская областьПроисшествия
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