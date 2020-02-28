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В Госдуме предостерегли Турцию от заигрывания с террористами
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РИА Новости

В Госдуме предостерегли Турцию от заигрывания с террористами

12:42 28.02.2020
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© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Турецкое военное руководство несет ответственность за обострение в Идлибе, ему придется отвечать за опасные игры с террористами, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
"Ситуацию в сирийском Идлибе необходимо решать путем полного прекращения огня и отвода войск. Следует также отметить, что руководство турецких вооруженных сил несет ответственность за то, что под обстрел сирийской армии попали турецкие военные, которые оказались среди бандформирований террористов", - сказал Железняк РИА Новости.
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По его словам, турецкому генералитету придется отвечать за опасные игры с террористами, которые грозят уничтожением мирному населению.
Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
* Террористическая организация, запрещена в России
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