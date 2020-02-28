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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T12:22+0300
https://ria.ru/20200228/1565317765.html
ЕС намерен защищать свои интересы в ситуации с обострением в Идлибе
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564959232_0:166:3346:2048_1036x0_80_0_0_4220d5aedfe1191014db497d2eaae4e0.jpg
РИА Новости

ЕС намерен защищать свои интересы в ситуации с обострением в Идлибе

12:21 28.02.2020 (обновлено: 12:22 28.02.2020)
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© AP PhotoТурецкая военная техника в провинции Идлиб
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
© AP Photo
Турецкая военная техника в провинции Идлиб. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Евросоюз призвал все стороны, причастные к обострению ситуации вокруг сирийского Идлиба, сделать необходимые шаги по деэскалации, а также пообещал принять меры по защите собственных интересов в сфере безопасности, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
"ЕС призывает все стороны к немедленной деэскалации и выражает сожаление в связи с человеческими потерями. ЕС также рассмотрит все необходимые меры для защиты своих интересов безопасности. Мы находимся в контакте со всеми соответствующими субъектами", - написал Боррель в Twitter.
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Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу проведет консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Обострение ситуации в ИдлибеЖозеп БоррельВойна в СирииСергей ЛавровЕвросоюзТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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