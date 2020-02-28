Публичная запись подкаста "Это надолго" о детских каникулах

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10 марта в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится публичная запись подкаста "Это надолго" на тему: "Ребенок на каникулах: что делать?".