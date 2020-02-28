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Публичная запись подкаста "Это надолго" о детских каникулах
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РИА Новости

Публичная запись подкаста "Это надолго" о детских каникулах

12:17 28.02.2020
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10 марта в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится публичная запись подкаста "Это надолго" на тему: "Ребенок на каникулах: что делать?".
В записи примут участие:
- ведущая подкаста, журналист центра инновационной журналистики МИА "Россия сегодня" Лина АЛЕКСЮНАЙТЕ;
- ведущая подкаста, основатель проекта информационной поддержки родителей Family Tree, журналист Анастасия ИЗЮМСКАЯ;
- психолог, физиолог, главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Российской академии образования Марьяна БЕЗРУКИХ;
- заместитель генерального директора ГАУК "Мосгортур" Юлия СИЛЕНКО.

"Это надолго" – подкаст, в котором мы ищем ответы на самые острые, сложные и спорные вопросы, связанные с рождением и воспитанием детей.
Во время записи мы поговорим о детском отдыхе и о том, как организовать каникулы без последствий. Нужно ли решать задачи и писать диктанты во время каникул? Бабушка, научный лагерь или сам разберется: что делать, если ресурсов недостаточно? Как справиться со скукой и научить ребенка правильно развлекаться? Стоит ли искать ребенку хобби или подождать, пока оно само его найдет? И, кстати, что насчет летней подработки?

Во время записи участники смогут услышать советы экспертов и задать свои вопросы. Также вы можете прислать вопросы заранее: podcasts@rian.ru

Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!
Регистрация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход на территорию агентства строго по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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