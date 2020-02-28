Тульские газовики обслужат все Вечные огни региона к юбилею Победы

Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов и Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в на рабочей встрече 27 февраля 2020 года

ТУЛА, 28 фев — РИА Новости. Компания " . Компания " Газпром межрегионгаз " в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне взяла на себя расходы на содержание и работу всех Вечных огней Тульской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

По его словам, в четверг в Туле состоялась рабочая встреча губернатора Тульской области Алексея Дюмина с членом правления ПАО "Газпром" Владимиром Марковым и генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым.

Сергей Густов отметил, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне руководство компании приняло решение взять на себя расходы на содержание и работу всех Вечных огней региона.

"В преддверии 75-летия тульские газовики проведут ревизию и подготовят Вечные огни по всей области", – сказал Густов. В свою очередь, Дюмин поблагодарил руководство "Газпрома" за эту инициативу, а также за участие в других социально значимых проектах в Тульской области и социально-экономическом развитии региона.

"Уровень газификации Тульской области природным и сжиженным углеводородным газом составляет почти 90%. Расширяя сеть газоснабжения, мы открываем перспективы для развития городов и целых районов, повышаем качество жизни людей", – отметил губернатор.