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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
2020-02-28T12:20+0300
https://ria.ru/20200228/1565316913.html
Тульские газовики обслужат все Вечные огни региона к юбилею Победы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565317486_0:83:1100:702_1036x0_80_0_0_bbd6bf86016c757edec4c2ed7320b04f.jpg
РИА Новости

Тульские газовики обслужат все Вечные огни региона к юбилею Победы

12:20 28.02.2020
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© Фото : официальный сайт компании "Газпром межрегионгаз"Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов и Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в на рабочей встрече 27 февраля 2020 года
Генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Сергей Густов и Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в на рабочей встрече 27 февраля 2020 года
© Фото : официальный сайт компании "Газпром межрегионгаз"
ТУЛА, 28 фев — РИА Новости. Компания "Газпром межрегионгаз" в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне взяла на себя расходы на содержание и работу всех Вечных огней Тульской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
По его словам, в четверг в Туле состоялась рабочая встреча губернатора Тульской области Алексея Дюмина с членом правления ПАО "Газпром" Владимиром Марковым и генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым.
Сергей Густов отметил, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне руководство компании приняло решение взять на себя расходы на содержание и работу всех Вечных огней региона.
"В преддверии 75-летия тульские газовики проведут ревизию и подготовят Вечные огни по всей области", – сказал Густов. В свою очередь, Дюмин поблагодарил руководство "Газпрома" за эту инициативу, а также за участие в других социально значимых проектах в Тульской области и социально-экономическом развитии региона.
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"Уровень газификации Тульской области природным и сжиженным углеводородным газом составляет почти 90%. Расширяя сеть газоснабжения, мы открываем перспективы для развития городов и целых районов, повышаем качество жизни людей", – отметил губернатор.
Глава региона подчеркнул, что сейчас разрабатывается программа газификации Тульской области на период 2021 – 2025 годов. В неё включаются муниципальные образования с уровнем газификации менее 70%, территории, имеющие наибольшие перспективы социально-экономического развития, и населенные пункты, жители которых обращаются с просьбами о газифицикации.
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Тульская областьГазпром межрегионгаз
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