Тульские газовики обслужат все Вечные огни региона к юбилею Победы

ТУЛА, 28 фев — РИА Новости. Компания "Газпром межрегионгаз" в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне взяла на себя расходы на содержание и работу всех Вечных огней Тульской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
По его словам, в четверг в Туле состоялась рабочая встреча губернатора Тульской области Алексея Дюмина с членом правления ПАО "Газпром" Владимиром Марковым и генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым.
Сергей Густов отметил, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне руководство компании приняло решение взять на себя расходы на содержание и работу всех Вечных огней региона.
"В преддверии 75-летия тульские газовики проведут ревизию и подготовят Вечные огни по всей области", – сказал Густов. В свою очередь, Дюмин поблагодарил руководство "Газпрома" за эту инициативу, а также за участие в других социально значимых проектах в Тульской области и социально-экономическом развитии региона.
"Уровень газификации Тульской области природным и сжиженным углеводородным газом составляет почти 90%. Расширяя сеть газоснабжения, мы открываем перспективы для развития городов и целых районов, повышаем качество жизни людей", – отметил губернатор.
Глава региона подчеркнул, что сейчас разрабатывается программа газификации Тульской области на период 2021 – 2025 годов. В неё включаются муниципальные образования с уровнем газификации менее 70%, территории, имеющие наибольшие перспективы социально-экономического развития, и населенные пункты, жители которых обращаются с просьбами о газифицикации.