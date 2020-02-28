ЦИК предложил разрешить голосовать по Конституции в течение трех дней

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ЦИК РФ предлагает разрешить гражданам голосовать по поправкам в ЦИК РФ предлагает разрешить гражданам голосовать по поправкам в Конституцию в течение 3 дней, если по уважительной причине они не смогут это сделать 22 апреля, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова

"Голосование вне помещения, там смогут проголосовать участники, которые включены в список, но не имеют возможности по уважительной причине прибыть в помещение для голосования. Есть два способа для голосования: первый способ - это голосование вне помещения, которое проводится в сам день голосования – так называемое надомное голосование… Второй способ – это голосование вне помещения в течение трех дней со дня голосования", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.