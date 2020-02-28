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ЦИК предложил разрешить голосовать по Конституции в течение трех дней
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РИА Новости

ЦИК предложил разрешить голосовать по Конституции в течение трех дней

11:56 28.02.2020 (обновлено: 13:31 28.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ЦИК РФ предлагает разрешить гражданам голосовать по поправкам в Конституцию в течение 3 дней, если по уважительной причине они не смогут это сделать 22 апреля, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"Голосование вне помещения, там смогут проголосовать участники, которые включены в список, но не имеют возможности по уважительной причине прибыть в помещение для голосования. Есть два способа для голосования: первый способ - это голосование вне помещения, которое проводится в сам день голосования – так называемое надомное голосование… Второй способ – это голосование вне помещения в течение трех дней со дня голосования", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
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Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЦИК РФГосдума РФРоссияПолитика
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