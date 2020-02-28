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2020-02-28T11:46+0300
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Прокатчики не комментируют сообщения об особенностях дубляжа "Вперед"
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РИА Новости

Прокатчики не комментируют сообщения об особенностях дубляжа "Вперед"

11:46 28.02.2020
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© Pixar Animation Studios, 2020Постер мультфильма "Вперед"
Постер мультфильма Вперед
© Pixar Animation Studios, 2020
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Прокатная компания "Дисней Студиос", занимающаяся продвижением на территории РФ анимационного фильма Дэна Скэнлона "Вперед", не будет комментировать информацию об особенностях российской озвучки ЛГБТ-персонажа мультфильма, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
Российская премьера детского полнометражного мультфильма "Вперед" от студии Pixar запланирована на 5 марта. По данным западных СМИ, в мультфильме впервые официально появится ЛГБТ-персонаж – девушка-циклоп Спектр, работающая полицейским. Спектр работает в дорожном патруле, она останавливает главных героев из-за нарушения ПДД. В одном из диалогов она обсуждает свою возлюбленную и ребенка. В российских СМИ появилась информация, что в русском дубляже слово "девушка" заменили на "партнер".
"Мы не комментируем ситуацию", - заявили в пресс-службе.
Мультфильм рассказывает историю братьев-эльфов Иэна и Барли Лайтфутов, которые живут в волшебном мире, населенном троллями, гоблинами, гномами и другими сказочными существами. Неожиданная находка приводит к тому, что братья решают отправиться в захватывающее путешествие.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с РИА Новости назвал мультфильм "Вперед" "идеологической диверсией" и заявил о намерении обратиться в Минкультуры РФ с требованием не выпускать картину в широкий прокат в России.
В свою очередь программный директор Большого фестиваля мультфильмов Мария Терещенко рассказала РИА Новости, что в анимационном фильме "Вперед" нет ничего, что не соответствовало бы российскому законодательству, он посвящен семейным проблемам.
Кадр из мультфильма Вперед
27 февраля, 12:57Культура
Эксперт заявила, что мультфильм "Вперед" не нарушает российские законы
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КультураWalt Disney Animation StudiosМария ТерещенкоВперед (мультфильм)Виталий МилоновМедиа - Общество
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