В Кузбассе закрыли школьную столовую из-за уровня радона

Повышенный уровень концентрации этого радиоактивного газа выявила плановая проверка регионального управления Роспотребнадзора, указавшего на "непосредственную угрозу здоровью и жизни детей, а также работников учреждения".

Яшкинский районный суд Кемеровской области признал общеобразовательное учреждение виновным в совершении правонарушения по ст. 6.4. КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта") и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности помещений кухни и столовой на 50 суток.