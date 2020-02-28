Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T11:40+0300
https://ria.ru/20200228/1565315078.html
В Кузбассе закрыли школьную столовую из-за уровня радона
https://cdn24.img.ria.ru/images/152475/35/1524753501_0:201:2001:1326_1036x0_80_0_0_063b21b5417f801a90b9217a3ff05714.jpg
РИА Новости

В Кузбассе закрыли школьную столовую из-за уровня радона

11:40 28.02.2020
459
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкШкольник расплачивается за обед
Школьник расплачивается за обед
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Школьник расплачивается за обед . Архивное фото
КЕМЕРОВО, 28 фев – РИА Новости. Судебные приставы в Яшкинском районе Кемеровской области приостановили деятельность школьной столовой из-за повышенной концентрации радона, сообщает пресс-служба УФССП по Кузбассу.
Повышенный уровень концентрации этого радиоактивного газа выявила плановая проверка регионального управления Роспотребнадзора, указавшего на "непосредственную угрозу здоровью и жизни детей, а также работников учреждения".
Яшкинский районный суд Кемеровской области признал общеобразовательное учреждение виновным в совершении правонарушения по ст. 6.4. КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта") и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности помещений кухни и столовой на 50 суток.
"Судебные приставы в Яшкинском районе приостановили деятельность по эксплуатации помещений кухни и столовой в общеобразовательной школе из-за превышения допустимой концентрации радона… и запретили доступ в указанные помещения", – говорится в сообщении.
Фотография синего омлета поданного в школе №15 города Омска
21 ноября 2019, 16:59
Жителей Омска удивил синий омлет в школьной столовой
003102
Обсудить 0
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Яшкинский районРоссияКемеровская областьПроисшествия
Рекомендуем
Скорая помощь
На Алтае чиновница уволилась после массового отравления детей
Школьный коридор
В Хакасии школьники пострадали из-за действия бактерицидной лампы
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
На Ямале легковушка переехала ребенка, скатившегося с горки на дорогу
Школьная столовая
Ульяновских школьников проверят из-за сообщения о туберкулезе у повара
Полицейские в метро
В Москве задержали подозреваемого в нападении на пассажира в метро
Автомобиль скорой помощи
В Кемеровской области пять человек погибли в ДТП на трассе
Группа сирийских мигрантов на турецко-греческой границе недалеко от города Эдирне. 28 февраля 2020
Тысячи беженцев идут к границам Турции с европейскими странами
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Калининграде проверят сообщение о пенсионерке, уронившей ребенка
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Петербурге произошел взрыв в жилом доме
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Тамбовской области
Власти назвали причину ЧП в петербургской квартире
Большой Москворецкий мост
Угрожавшего спрыгнуть мужчину сняли с Москворецкого моста в Москве
Постер мультфильма Вперед
Прокатчики не комментируют сообщения об особенностях дубляжа "Вперед"
Рентгеновский снимок
Калининградка подала в суд на больницу, где дважды не увидели перелома
Аэропорт Рощино в Тюмени
Самолет вернулся в Тюмень из-за срабатывания датчика неисправности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31Картина "Отверженные" Ладжа Ли получила премию "Сезар" за лучший фильм
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45Два человека погибли на дне рождения известного блогера в Москве
00:43Поиск упавшего под Астраханью вертолета приостановили до утра
00:40Страны ЕС в СБ ООН осудили удар по турецким военным в Идлибе
00:34Росгидромет рассказал о погоде в России в последний день зимы
Лента новостейМолния