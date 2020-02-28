В Кузбассе закрыли школьную столовую из-за уровня радона

КЕМЕРОВО, 28 фев – РИА Новости. Судебные приставы в Яшкинском районе Кемеровской области приостановили деятельность школьной столовой из-за повышенной концентрации радона, сообщает пресс-служба УФССП по Кузбассу.
Повышенный уровень концентрации этого радиоактивного газа выявила плановая проверка регионального управления Роспотребнадзора, указавшего на "непосредственную угрозу здоровью и жизни детей, а также работников учреждения".
Яшкинский районный суд Кемеровской области признал общеобразовательное учреждение виновным в совершении правонарушения по ст. 6.4. КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта") и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности помещений кухни и столовой на 50 суток.
"Судебные приставы в Яшкинском районе приостановили деятельность по эксплуатации помещений кухни и столовой в общеобразовательной школе из-за превышения допустимой концентрации радона… и запретили доступ в указанные помещения", – говорится в сообщении.
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