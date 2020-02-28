"Аэроэкспресс" будет бесплатно перевозить ветеранов в бизнес-классе

"В рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в период с 1 марта по 31 декабря 2020 года ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и сопровождающие их лица смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в вагонах бизнес-класса "Аэроэкспресс" на всех направлениях", - говорится в сообщении компании.

Воспользоваться правом проезда без оплаты с одним сопровождающим смогут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, а также лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

"При отсутствии сопровождающих пассажиры всегда могут воспользоваться бесплатной услугой "Персональный помощник", включающей в себя встречу пассажира в терминале "Аэроэкспресс", помощь в оформлении проездных документов и размещении багажа в аэроэкспрессе, а также содействие при посадке в вагоны", - отмечается в сообщении.