"Аэроэкспресс" будет бесплатно перевозить ветеранов в бизнес-классе

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс", поезда которой курсируют между Москвой и столичными аэропортами, к 75-й годовщине Победы с 1 марта и до 31 декабря 2020 года будет бесплатно перевозить и в бизнес-классе ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих, сообщил перевозчик.
"Аэроэкспресс" напоминает, что проезд в вагонах стандартного класса поездов компании для вышеперечисленных категорий граждан всегда является бесплатным.
"В рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в период с 1 марта по 31 декабря 2020 года ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и сопровождающие их лица смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в вагонах бизнес-класса "Аэроэкспресс" на всех направлениях", - говорится в сообщении компании.
Воспользоваться правом проезда без оплаты с одним сопровождающим смогут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, а также лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".
Для оформления бесплатного проезда необходимо обратиться в кассы "Аэроэкспресс" и предъявить документы, подтверждающие льготный статус.
"При отсутствии сопровождающих пассажиры всегда могут воспользоваться бесплатной услугой "Персональный помощник", включающей в себя встречу пассажира в терминале "Аэроэкспресс", помощь в оформлении проездных документов и размещении багажа в аэроэкспрессе, а также содействие при посадке в вагоны", - отмечается в сообщении.
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