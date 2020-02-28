СК проверит данные о попытке отнять квартиру у жителя Ставрополья

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена информация о том, что участковый уполномоченный ОМВД России по Минераловодскому городскому округу незаконно завладел 550 тысячами рублей местного жителя, а также попытался присвоить его квартиру путем выселения из нее мужчины под предлогом его направления для лечения в одно из медицинских учреждений. По данному факту следственный отдел по городу Минеральные Воды начал доследственную проверку", - говорится в сообщении.