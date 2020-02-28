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СК проверит данные о попытке отнять квартиру у жителя Ставрополья
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РИА Новости

СК проверит данные о попытке отнять квартиру у жителя Ставрополья

10:40 28.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ПЯТИГОРСК, 28 фев - РИА Новости. Следователи проверяют информацию из социальных сетей о полицейском, который забрал у жителя Ставрополья 550 тысяч рублей, а также пытался выселить его из квартиры, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена информация о том, что участковый уполномоченный ОМВД России по Минераловодскому городскому округу незаконно завладел 550 тысячами рублей местного жителя, а также попытался присвоить его квартиру путем выселения из нее мужчины под предлогом его направления для лечения в одно из медицинских учреждений. По данному факту следственный отдел по городу Минеральные Воды начал доследственную проверку", - говорится в сообщении.
По результатам проверки всех изложенных в публикации доводов будет принято процессуальное решение.
В главном управлении МВД по Ставропольскому краю сообщили, что также проводят проверку данной информации.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Следственный комитет России (СК РФ)РоссияСтавропольский крайПроисшествия
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