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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-02-28T11:12+0300
https://ria.ru/20200228/1565312215.html
Посольство рассказало об охране российских загранучреждений в Турции
https://cdn24.img.ria.ru/images/135150/79/1351507965_0:94:2001:1219_1036x0_80_0_0_cdd68125fb391f4e59711643029374d4.jpg
РИА Новости

Посольство рассказало об охране российских загранучреждений в Турции

10:45 28.02.2020 (обновлено: 11:12 28.02.2020)
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© Fotolia / SheftimeВид на Анкару, Турция
Вид на Анкару, Турция
© Fotolia / Sheftime
АНКАРА, 28 фев – РИА Новости, Алёна Палажченко. Турецкая сторона принимает исчерпывающие меры для охраны российских загранучреждений в Турции, безопасность обеспечивается полицейским спецназом, заявила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.
Ранее губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что 33 турецких военных погибли в сирийском Идлибе при воздушной атаке со стороны правительственных войск, ранены более 30 человек. Как сообщили в Минобороны РФ, сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне в районе населенного пункта Бехун находившихся вместе с террористами турецких военных, которых там не должно было быть. При этом авиация ВКС России в районе Бехуна не применялись.
"Со вчерашнего вечера охрана посольства и других российских загранучреждений в Турции усилена. Безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа. Для этого турецкой стороной принимаются исчерпывающие меры", - сказала собеседница агентства.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииАнкараТурцияРоссияВ мире
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