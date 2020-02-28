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2020-02-28T09:23+0300
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Суд отменил взыскание с "Военторга" неустойки за сорванный завтрак
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РИА Новости

Суд отменил взыскание с "Военторга" неустойки за сорванный завтрак

09:23 28.02.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящего суда, который по иску министерства обороны России взыскал с подконтрольного ему АО "Военторг" около 98 миллионов рублей неустойки за неприготовленный завтрак для одной из воинских частей.
Как следует из опубликованного в пятницу постановления суда, апелляционная инстанция удовлетворила жалобу "Военторга" на принятое в ноябре решение арбитражного суда Москвы. Апелляцию подавало и Минобороны, недовольное тем, что суд удовлетворил иск лишь частично – истец требовал более 195 миллионов рублей.
Минобороны заключило с ответчиком госконтракт на оказание услуг по организации питания для нужд армии в 2015-2017 годах стоимостью более 115 миллиардов рублей. В нарушение обязательств по контракту 29 сентября 2016 года в столовой военного городка не был приготовлен завтрак на 1045 военнослужащих. Таким образом, по мнению истца, исполнитель услуг допустил "срыв организации питания и подрыв боевой готовности войсковой части".
Минобороны потребовало взыскать предусмотренную контрактом неустойку в 195 миллионов рублей, или 0,5% цены контракта, исходя из цены контракта за 2016 год в 39 миллиардов рублей. Ответчик просил оставить иск без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом претензионного порядка, а третье лицо - ООО "Ресторансервис Плюс", соисполнитель контракта, просило отклонить иск из-за пропуска исковой давности. Арбитраж оба ходатайства оставил без удовлетворения. В то же время он применил норму Гражданского кодекса о снижении размера неустойки.
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Между тем, апелляция согласилась с доводами о нарушении претензионного порядка, так как контрактом установлен 6-месячный срок на подачу претензии, а Минобороны направило ее только в январе 2019 года, спустя почти два с половиной года после инцидента. "Поскольку истец в установленный срок претензий ответчику не предъявил, то принятое истцом исполнение признано им надлежащим", - постановил суд.
"Военторг" - субхолдинг Минобороны. В его состав входят пять дочерних обществ. В активе компании более 1,9 тысячи магазинов, кафе, столовых, чайных; комбинаты бытового обслуживания; ателье по пошиву форменной одежды. Автолавки и выездная торговля "Военторга" разворачиваются на крупных мероприятиях, проводимых в Вооруженных силах РФ.
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Девятый арбитражный апелляционный судВоенторгРоссияПроисшествия
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