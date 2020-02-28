Суд отменил взыскание с "Военторга" неустойки за сорванный завтрак

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящего суда, который по иску министерства обороны России взыскал с подконтрольного ему АО Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящего суда, который по иску министерства обороны России взыскал с подконтрольного ему АО "Военторг" около 98 миллионов рублей неустойки за неприготовленный завтрак для одной из воинских частей.

Как следует из опубликованного в пятницу постановления суда, апелляционная инстанция удовлетворила жалобу "Военторга" на принятое в ноябре решение арбитражного суда Москвы. Апелляцию подавало и Минобороны, недовольное тем, что суд удовлетворил иск лишь частично – истец требовал более 195 миллионов рублей.

Минобороны заключило с ответчиком госконтракт на оказание услуг по организации питания для нужд армии в 2015-2017 годах стоимостью более 115 миллиардов рублей. В нарушение обязательств по контракту 29 сентября 2016 года в столовой военного городка не был приготовлен завтрак на 1045 военнослужащих. Таким образом, по мнению истца, исполнитель услуг допустил "срыв организации питания и подрыв боевой готовности войсковой части".

Минобороны потребовало взыскать предусмотренную контрактом неустойку в 195 миллионов рублей, или 0,5% цены контракта, исходя из цены контракта за 2016 год в 39 миллиардов рублей. Ответчик просил оставить иск без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом претензионного порядка, а третье лицо - ООО "Ресторансервис Плюс", соисполнитель контракта, просило отклонить иск из-за пропуска исковой давности. Арбитраж оба ходатайства оставил без удовлетворения. В то же время он применил норму Гражданского кодекса о снижении размера неустойки.

Между тем, апелляция согласилась с доводами о нарушении претензионного порядка, так как контрактом установлен 6-месячный срок на подачу претензии, а Минобороны направило ее только в январе 2019 года, спустя почти два с половиной года после инцидента. "Поскольку истец в установленный срок претензий ответчику не предъявил, то принятое истцом исполнение признано им надлежащим", - постановил суд.