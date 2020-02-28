Эпидемиологи не нашли опасных бактерий в кабинете Жириновского

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Москвы не нашли опасных бактерий в кабинете лидера ЛДПР Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Москвы не нашли опасных бактерий в кабинете лидера ЛДПР Владимира Жириновского , в частности, в смывах с поверхностей не обнаружено кишечной палочки и золотистого стафилококка, следует из заключения Центра, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

В прошлый четверг эпидемиологи собрали пробы с открытых поверхностей в кабинете Жириновского и холле фракции. Специалисты брали пробы с поверхности кресла, на котором сидит Жириновский, других предметов мебели, а также патефона, спортивного тренажера и массажного кресла. Пробы также были взяты с дверей и дверных ручек в холле фракции. Сам лидер ЛДПР принимал участие в процессе в белом халате и перчатках.

"В отобранных смывах с поверхности рабочего стола, рабочего кресла, стола заседаний, трубки телефона, патефона, стула, ручки двери... наличие золотистого стафилококка, бактерий группы кишечной палочки, РНК ротавируса, РНК норовируса 2 генотипа, РНК астровируса, РНК вируса гепатита А не обнаружено", - говорится в заключении.

Согласно документу, эти бактерии также не были обнаружены на тренажере, кресле и обеденном столе.