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Эпидемиологи не нашли опасных бактерий в кабинете Жириновского
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РИА Новости

Эпидемиологи не нашли опасных бактерий в кабинете Жириновского

08:08 28.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Москвы не нашли опасных бактерий в кабинете лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в частности, в смывах с поверхностей не обнаружено кишечной палочки и золотистого стафилококка, следует из заключения Центра, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
В прошлый четверг эпидемиологи собрали пробы с открытых поверхностей в кабинете Жириновского и холле фракции. Специалисты брали пробы с поверхности кресла, на котором сидит Жириновский, других предметов мебели, а также патефона, спортивного тренажера и массажного кресла. Пробы также были взяты с дверей и дверных ручек в холле фракции. Сам лидер ЛДПР принимал участие в процессе в белом халате и перчатках.
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"В отобранных смывах с поверхности рабочего стола, рабочего кресла, стола заседаний, трубки телефона, патефона, стула, ручки двери... наличие золотистого стафилококка, бактерий группы кишечной палочки, РНК ротавируса, РНК норовируса 2 генотипа, РНК астровируса, РНК вируса гепатита А не обнаружено", - говорится в заключении.
Согласно документу, эти бактерии также не были обнаружены на тренажере, кресле и обеденном столе.
Ранее Жириновский вышел к трибуне Государственной думы для выступления в белых перчатках и обратил внимание на проблему профилактики распространения микробов и бактерий. Лидер ЛДПР, выступая на заседании Госдумы, призвал всех депутатов по примеру его фракции ходить в перчатках для "защиты от микробов".
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ЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийОбщество
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