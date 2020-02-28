Минобороны Японии опубликовало фото сопровождения Су-34

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министерство обороны Японии опубликовало фото сопровождение истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России к северу от острова Хоккайдо.
По утверждению военного ведомства, инцидент произошел 27 февраля в районе Охотского моря.
В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.
© Министерство обороны ЯпонииСхема полета Су-34
© Министерство обороны Японии
Схема полета Су-34
Су-34 – российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, поражения воздушных целей неприятеля днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях.
Ранее телеканал "Звезда" опубликовал видео сопровождения японскими и корейскими истребителями российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС.
В Минобороны сообщили, что во время выполнения плановых полетов российские бомбардировщики "вели" южнокорейские истребители F-15 и F-16, а также японский F-2.