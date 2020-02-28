Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-28T05:42+0300
https://ria.ru/20200228/1565306369.html
Минобороны Японии опубликовало фото сопровождения Су-34
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565306304_0:40:868:528_1036x0_80_0_0_132d51e4b0b15db234484392dd59c6fe.jpg
РИА Новости

Минобороны Японии опубликовало фото сопровождения Су-34

05:42 28.02.2020
16169
© Министерство обороны ЯпонииМинобороны Японии опубликовало фото сопровождения Су-34
Минобороны Японии опубликовало фото сопровождения Су-34
© Министерство обороны Японии
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Министерство обороны Японии опубликовало фото сопровождение истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России к северу от острова Хоккайдо.
По утверждению военного ведомства, инцидент произошел 27 февраля в районе Охотского моря.
В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.
© Министерство обороны ЯпонииСхема полета Су-34
Схема полета Су-34
© Министерство обороны Японии
Схема полета Су-34
Су-34 – российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, поражения воздушных целей неприятеля днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях.
412-я авиационная база несет боевое дежурство в Читинской области
6 января, 05:30
Японский военный аналитик рассказал о советском "короле скорости"
Ранее телеканал "Звезда" опубликовал видео сопровождения японскими и корейскими истребителями российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС.
В Минобороны сообщили, что во время выполнения плановых полетов российские бомбардировщики "вели" южнокорейские истребители F-15 и F-16, а также японский F-2.
47167114515
Обсудить 10
Воздушно-космические силы РоссииМинистерство обороны ЯпонииСу-34ЯпонияРоссияВ мире
Рекомендуем
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Турецкий министр принял командование операцией против сирийской армии
Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon в районе острова Гуам в Тихом океане
Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
В Минобороны рассказали об инциденте с турецкими военными в Идлибе
Кадры ударов Турции по сирийской армии
Турция опубликовала видеозапись ударов по сирийским военным
Здание посольства Российской Федерации в Германии
Российские дипломаты оценили письмо посла Украины в ФРГ о голодоморе
Вид на Кольскую сверхглубокую скважину
Российский "колодец в ад" напугал американского ученого
Девушки в китайском квартале в Чикаго, Иллинойс
Вирус стал оружием, которое обрушит империю
Российский спецназ в реальных условиях: уникальные кадры Минобороны РФ
Минобороны опубликовало кадры работы Сил специальных операций
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Цифровое будущее глобальной экономики
Аналитики Morgan Stanley рассказали, что будет с российской экономикой
Сотрудники полиции на пропускном пункте в провинции Хубэй, КНР. 31 января 2020
"Нас держат в китайском лагере": вирусная сенсация кончилась сюрпризом
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
В Турции назвали гибель 33 военных в Идлибе "нападением на НАТО"
Поддерживаемые Турцией сирийские боевики в городе Серакиб в провинции Идлиб
Ждать ли вмешательства НАТО в Сирии
Издания романа Федора Достоевского Преступление и наказание
Американский писатель резко высказался о "Преступлении и наказании"
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
СМИ: турецкие военные в Идлибе обстреливают самолеты ВКС России
Российские пилоты самолета Су-34 на авиабазе Хмеймим в Сирии
Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24США взаимодействуют с Турцией в вопросе оказания помощи в Сирии
02:05СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений
01:51МЧС подтвердило гибель пилота при крушении вертолета под Астраханью
01:45Небензя заявил о праве Сирии "подавлять" террористов
01:43Спасатели обнаружили место падения вертолета под Астраханью
01:43Создатели "Ходячих мертвецов" повторили ошибку финала "Игры престолов"
01:38Небензя прокомментировал обострение ситуации в Идлибе
01:29Экс-сотруднику Белого дома разрешили не давать показания против Трампа
01:24Источник сообщил о смерти мужа блогерши после ЧП в банном комплексе
01:23Facebook и Twitter оценили подозрения США в адрес РФ по коронавирусу
01:19Белоруссию на "Евровидении-2020" представит группа VAL
01:12Глава СК дал поручение по расследованию ЧП в банном комплексе в Москве
01:06Глава МИД Пакистана пока не знает деталей соглашения США и "Талибана"
01:03ООН призвала Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе
00:58СМИ: Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции
00:45В Москве два человека погибли в бассейне на дне рождения блогера
00:43Поиск упавшего под Астраханью вертолета приостановили до утра
00:40Страны ЕС в СБ ООН осудили удар по турецким военным в Идлибе
00:34Росгидромет рассказал о погоде в России в последний день зимы
00:28В Сальвадоре ввели запрет на въезд людей из Ирана из-за коронавируса
Лента новостейМолния