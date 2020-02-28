Минобороны Японии опубликовало фото сопровождения Су-34

По утверждению военного ведомства, инцидент произошел 27 февраля в районе Охотского моря.

В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

© Министерство обороны Японии Схема полета Су-34 © Министерство обороны Японии Схема полета Су-34

Су-34 – российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, поражения воздушных целей неприятеля днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях.

Ранее телеканал "Звезда" опубликовал видео сопровождения японскими и корейскими истребителями российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС.