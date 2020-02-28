На окраине Алеппо обнаружили тюрьму и тренировочный лагерь боевиков

ТАРИК-УЛЕМ (Алеппо, Сирия), 28 фев - РИА Новости. Тренировочный лагерь боевиков, ремонтные мастерские и тюрьма, где содержали мирных жителей, обнаружены на окраине Тренировочный лагерь боевиков, ремонтные мастерские и тюрьма, где содержали мирных жителей, обнаружены на окраине Алеппо , в поселке Тарик-Улем, передает корреспондент РИА Новости.

Около въезда в поселок Тарик-Улем на окраине Алеппо до сих пор можно увидеть трофейную бронетехнику, захваченную сирийскими солдатами. Еще неделю назад эти машины стояли на передовой и вели огонь по наступающим правительственным войскам. Боевики научились использовать и подбитую бронетехнику. Например, если у танка была повреждена пушка, но сохранилась ходовая часть, машину минировали и превращали в "джихад-мобиль" - направляли в качестве тарана на позиции сирийских войск. Если было наоборот - пушка целая, а ходовая часть неисправна, танк просто закапывали в грунт, он превращался в мощный, бронированный дот.

В глубине Тарик-Улема сирийская армия обнаружила и мастерскую, где боевики переделывали и чинили технику. Здесь до сих пор можно найти разобранную гаубицу, предназначенную для установки в кузов грузового автомобиля.

Неподалеку отыскался и склад боеприпасов. Большая комната 15 на 15 метров полна готовыми к выстрелам артиллерийскими и реактивными снарядами, ящиками с минами калибра 120 миллиметров и взрывателями.

А еще в одном доме располагалась их служба безопасности. На дверях на листе бумаги надпись "Вход воспрещен" и печать группировки террористической группировки.

В поселке у боевиков был и свой тренировочный лагерь.

"Здесь готовили в основном новобранцев, но были и опытные боевики, приходили тренироваться. А руководили занятиями турецкие инструкторы", - пояснил журналистам офицер сирийской армии Абдель Карим.

Была у террористов и своя тюрьма. В одной из камер держали местного жителя, 70-летнего Аднана аль Хассана.

"Я старый, а они меня в тюрьму два раза бросали. По несколько дней там держали. Что они хотели от меня, я так и не понял. Говорили, что я сотрудничал с сирийским правительством. Меня били и выбили мне зубы", - пожаловался он журналистам. К счастью, Хассан выжил, и сегодня он - единственный житель Тарик-Улема. Остальные граждане пока не торопятся возвращаться в свои дома - неподалеку продолжаются боевые действия, и мирные жители ждут, когда армия отгонит боевиков как можно дальше от Алеппо.