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Более 750 китайских студентов ДВФУ перевели на дистанционное обучение
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РИА Новости

Более 750 китайских студентов ДВФУ перевели на дистанционное обучение

04:20 28.02.2020 (обновлено: 04:45 28.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗдание Дальневосточного федерального университета
Здание Дальневосточного федерального университета
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Здание Дальневосточного федерального университета. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 фев - РИА Новости. Свыше 750 китайских студентов Дальневосточного федерального университета переведены на дистанционное обучение на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил РИА Новости представитель вуза.
"В связи с новыми вводными по ограничению въезда в РФ все китайские студенты переводятся на индивидуальные учебные графики. 759 студентов, которые в сейчас находятся на территории Китая, дали свое согласие по переходу на индивидуальные планы обучения. Согласие не получено только у трех человек, с которыми пока не удалось связаться", - сказал собеседник агентства.
По его словам, преподаватели ДВФУ переформатируют образовательные курсы для удаленного обучения, идет адаптация материалов. Также предполагается ведение лекций через платформы дистанционного обучения и организация онлайн-классов в режиме реального времени.
"По возвращении китайских студентов в ДВФУ учебная нагрузка для них будет интенсифицирована", - добавил представитель университета.
Аналогичные меры приняты во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса (ВГУЭС), там из-за ограничений по коронавирусу дистанционно продолжат обучение корейские студенты, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы вуза Лариса Прохорова.
"Для студентов, которые не успели вернуться с каникул из Республики Корея, ВГУЭС организовал обучение в дистанционном режиме. Учебный процесс не будет остановлен - корейские студенты, как и ранее студенты из КНР, будут получать задания, презентации и слушать лекции в режиме онлайн. Занятия организованы в режиме видеоконференции", - сказала Прохорова.
Она добавила, что южнокорейские студенты могут следить за результатами своей работы при помощи веб-камеры, задавать преподавателю вопросы во время лекций и практических занятий.
"Университет не остановил учебный процесс из-за коронавируса", - сказала собеседница агентства.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 78 824 человек, из них 2788 скончались, свыше 36 тысяч излечились и выписаны из больниц.
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