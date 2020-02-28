Более 750 китайских студентов ДВФУ перевели на дистанционное обучение

ВЛАДИВОСТОК, 28 фев - РИА Новости. Свыше 750 китайских студентов Свыше 750 китайских студентов Дальневосточного федерального университета переведены на дистанционное обучение на фоне ситуации с коронавирусом , сообщил РИА Новости представитель вуза.

"В связи с новыми вводными по ограничению въезда в РФ все китайские студенты переводятся на индивидуальные учебные графики. 759 студентов, которые в сейчас находятся на территории Китая, дали свое согласие по переходу на индивидуальные планы обучения. Согласие не получено только у трех человек, с которыми пока не удалось связаться", - сказал собеседник агентства.

По его словам, преподаватели ДВФУ переформатируют образовательные курсы для удаленного обучения, идет адаптация материалов. Также предполагается ведение лекций через платформы дистанционного обучения и организация онлайн-классов в режиме реального времени.

"По возвращении китайских студентов в ДВФУ учебная нагрузка для них будет интенсифицирована", - добавил представитель университета.

Аналогичные меры приняты во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса (ВГУЭС), там из-за ограничений по коронавирусу дистанционно продолжат обучение корейские студенты, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы вуза Лариса Прохорова.

"Для студентов, которые не успели вернуться с каникул из Республики Корея, ВГУЭС организовал обучение в дистанционном режиме. Учебный процесс не будет остановлен - корейские студенты, как и ранее студенты из КНР, будут получать задания, презентации и слушать лекции в режиме онлайн. Занятия организованы в режиме видеоконференции", - сказала Прохорова.

Она добавила, что южнокорейские студенты могут следить за результатами своей работы при помощи веб-камеры, задавать преподавателю вопросы во время лекций и практических занятий.

"Университет не остановил учебный процесс из-за коронавируса", - сказала собеседница агентства.