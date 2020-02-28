При авиаударе в Идлибе погибли 22 турецких военных

АНКАРА, 28 фев - РИА Новости. Двадцать два турецких военных погибли в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб , об этом сообщил в эфире телеканала Двадцать два турецких военных погибли в результате авиаудара в сирийской провинции, об этом сообщил в эфире телеканала NTV губернатор граничащей с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган.

По его словам, удар нанесла сирийская авиация.

"Несколько человек получили тяжелые ранения. Они были доставлены в Турцию, их лечение продолжается", - добавил Доган.

Как сообщила администрация президента Турции, Реджеп Тайип Эрдоган созвал вечером в четверг совещание по безопасности, на котором присутствовали главы силовых ведомств и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Кроме того, глава МИД провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее сирийское государственное агентство САНА сообщило, что боевики при поддержке турецкой армии начали наступление в районе города Саракиб в провинции Идлиб, который в начале февраля освободили сирийские военные. Террористы задействовали десятки смертников и заминированных машин, правительственные войска ведут интенсивный артиллерийский огонь.

В свою очередь, телеканал "Россия 24" сообщил, что турецкие подразделения обстреливают в Идлибе позиции сирийской правительственной армии и российские самолеты в провинции Идлиб.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее заявил, что пока не получил удовлетворяющего результата на переговорах с Россией по Идлибу и Анкара готова к началу военной операции в этом регионе.В свою очередь, президент Сирии Башар Асад подчеркивал, что Дамаск продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Турции

Соглашения по Идлибу

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (ныне — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска.

Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.

Затем, в сентябре 2018-го, Москва и Анкара на переговорах в Сочи приняли решение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.