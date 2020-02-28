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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-28T00:47+0300
https://ria.ru/20200228/1565303456.html
При авиаударе в Идлибе погибли 22 турецких военных
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565283610_0:224:3072:1952_1036x0_80_0_0_d9c27b95e18be75ef57fd7122b016dcc.jpg
РИА Новости

При авиаударе в Идлибе погибли 22 турецких военных

00:24 28.02.2020 (обновлено: 00:47 28.02.2020)
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© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий военный конвой в провинции Идлиб
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб. Архивное фото
АНКАРА, 28 фев - РИА Новости. Двадцать два турецких военных погибли в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб, об этом сообщил в эфире телеканала NTV губернатор граничащей с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган.
По его словам, удар нанесла сирийская авиация.

"Несколько человек получили тяжелые ранения. Они были доставлены в Турцию, их лечение продолжается", - добавил Доган.

Как сообщила администрация президента Турции, Реджеп Тайип Эрдоган созвал вечером в четверг совещание по безопасности, на котором присутствовали главы силовых ведомств и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Кроме того, глава МИД провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Вчера, 20:53
Турция раскрыла подробности переговоров с Россией по Идлибу
Ранее сирийское государственное агентство САНА сообщило, что боевики при поддержке турецкой армии начали наступление в районе города Саракиб в провинции Идлиб, который в начале февраля освободили сирийские военные. Террористы задействовали десятки смертников и заминированных машин, правительственные войска ведут интенсивный артиллерийский огонь.
В свою очередь, телеканал "Россия 24" сообщил, что турецкие подразделения обстреливают в Идлибе позиции сирийской правительственной армии и российские самолеты в провинции Идлиб.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее заявил, что пока не получил удовлетворяющего результата на переговорах с Россией по Идлибу и Анкара готова к началу военной операции в этом регионе.В свою очередь, президент Сирии Башар Асад подчеркивал, что Дамаск продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Турции.

Соглашения по Идлибу

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (ныне — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска.
Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
Затем, в сентябре 2018-го, Москва и Анкара на переговорах в Сочи приняли решение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииВойна в СирииТурцияСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Rusya Ateşle oynadı bizi Suriye vurmadı Rusya vurdu Türk'ün gücünü tekrar göreceksiniz
28 февраля, 01:13
Turk Alparslan
123200013
Похоже, гостинничный бизнес в этом сезоне в Турции упадёт ниже плинтуса.
28 февраля, 01:27
ННиколай
9551136
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