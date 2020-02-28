В американской сельской местности обнаружен заблудившийся морской лев

Его заметили местные жители и позвонили в полицейский участок. Стражи правопорядка вызвали на место Скотта Шредера, сотрудника охраны дикой природы. Он узнал в животном морского льва или сивуча – крупнейшего представителя семейства ушастых тюленей. Самцы могут весить до 350 килограммов, достигая в длину более трех метров.

Как он оказался в трех с половиной километрах от ближайшего водоема – загадка. Шредер вместе с коллегами следили за морским львом целую ночь, прежде чем смогли загнать его в трейлер. Животное оказалось абсолютно здоровым, поэтому его сразу выпустили в реку Колумбия.