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2020-02-28T03:08+0300
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В американской сельской местности обнаружен заблудившийся морской лев
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РИА Новости

В американской сельской местности обнаружен заблудившийся морской лев

03:08 28.02.2020
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© Cowlitz County Sheriff's OfficeМорской лев, найденный на сельской дороге в округе Коулиц в США
Морской лев, найденный на сельской дороге в округе Коулиц в США
© Cowlitz County Sheriff's Office
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. В сельской местности округа Каулиц, штат Вашингтон полиция нашла заблудившегося морского льва. От его местонахождения до ближайшего водоема было более трех километров, сообщает Upi.
Его заметили местные жители и позвонили в полицейский участок. Стражи правопорядка вызвали на место Скотта Шредера, сотрудника охраны дикой природы. Он узнал в животном морского льва или сивуча – крупнейшего представителя семейства ушастых тюленей. Самцы могут весить до 350 килограммов, достигая в длину более трех метров.
Как он оказался в трех с половиной километрах от ближайшего водоема – загадка. Шредер вместе с коллегами следили за морским львом целую ночь, прежде чем смогли загнать его в трейлер. Животное оказалось абсолютно здоровым, поэтому его сразу выпустили в реку Колумбия.
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