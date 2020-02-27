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Глава коллегии ЕЭК сообщил о планах встретиться с Мишустиным
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РИА Новости

Глава коллегии ЕЭК сообщил о планах встретиться с Мишустиным

22:59 27.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина Глава коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович
 Глава коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович
© РИА Новости / Екатерина Штукина
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Глава коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович сообщил, что его встреча с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным намечена на первую декаду марта, будут обсуждаться вопросы "стратегического развития" Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Ранее Мясникович, который недавно возглавил ЕЭК на ближайшие четыре года, посетил столицы стран ЕАЭС, где провел переговоры с их политическим руководством. В четверг в Минске также состоялась встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который подверг критике работу, проводимую в рамках союза. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.
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"С Российской Федерацией я встречался пока только на уровне курирующего вице-премьера. В первой декаде марта у меня состоится встреча с председателем правительства РФ Михаилом Владимировичем Мишустиным, где мы также будем обсуждать вопросы стратегического развития", - заявил Мясникович в интервью телеканалу "Беларусь 1".
По словам главы коллегии ЕЭК, в четверг он доложил Лукашенко, который сейчас является председателем Высшего евразийского экономического совета, о впечатлениях от посещения стран ЕАЭС, тех рекомендациях и пожеланиях, которые были высказаны главами государств-участниц союза.
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин вручает председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну медаль Столыпина П.А. I степени. 31 января 2020
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