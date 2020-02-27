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Лидеры стран ЕАЭС соберутся в Минске 19 мая
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РИА Новости

Лидеры стран ЕАЭС соберутся в Минске 19 мая

14:58 27.02.2020 (обновлено: 23:01 27.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПредседатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович
Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович
© РИА Новости / Екатерина Штукина
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в Минске 19 мая с участием лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил в четверг председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.
"Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в Минске 19 мая с участием глав государств ЕАЭС. Тогда же состоится I Евразийский экономический форум", - приводит слова Мясниковича госагентство Белта.
По данным агентства, в четверг с Мясниковичем встретился белорусский лидер Александр Лукашенко. В ходе встречи Мясникович предложил Лукашенко провести оба мероприятия в указанный срок в Минске, и глава республики идею поддержал.
Председатель коллегии ЕЭК уточнил, что, помимо лидеров стран ЕАЭС, к участию планируется пригласить первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. По словам Мясниковича, в ближайшее время будет создан оргкомитет по проведению заседания Высшего Евразийского экономического совета, и он намерен предложить премьеру Белоруссии Сергею Румасу возглавить эту структуру.
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Мясникович также рассказал, что к участию в экономическом форуме планируется широко привлечь бизнес-сообщество. По его словам, это нужно для того, чтобы обсудить, "как улучшить коммуникацию между хозяйствующими субъектами в ЕАЭС, чтобы конкуренция была добросовестная, без искусственно создаваемых препятствий".
Кроме того, по данным Мясниковича, в Минске 9-10 апреля пройдет заседание Евразийского межправительственного совета.
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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Евразийский экономический союзМихаил МясниковичЕвразийская экономическая комиссияБелоруссияАрменияЭкономика
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