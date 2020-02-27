Лидеры стран ЕАЭС соберутся в Минске 19 мая

МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в Минске 19 мая с участием лидеров стран Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в Минске 19 мая с участием лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил в четверг председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович

"Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в Минске 19 мая с участием глав государств ЕАЭС. Тогда же состоится I Евразийский экономический форум", - приводит слова Мясниковича госагентство Белта.

По данным агентства, в четверг с Мясниковичем встретился белорусский лидер Александр Лукашенко. В ходе встречи Мясникович предложил Лукашенко провести оба мероприятия в указанный срок в Минске, и глава республики идею поддержал.

Председатель коллегии ЕЭК уточнил, что, помимо лидеров стран ЕАЭС, к участию планируется пригласить первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. По словам Мясниковича, в ближайшее время будет создан оргкомитет по проведению заседания Высшего Евразийского экономического совета, и он намерен предложить премьеру Белоруссии Сергею Румасу возглавить эту структуру.

Мясникович также рассказал, что к участию в экономическом форуме планируется широко привлечь бизнес-сообщество. По его словам, это нужно для того, чтобы обсудить, "как улучшить коммуникацию между хозяйствующими субъектами в ЕАЭС, чтобы конкуренция была добросовестная, без искусственно создаваемых препятствий".

Кроме того, по данным Мясниковича, в Минске 9-10 апреля пройдет заседание Евразийского межправительственного совета.