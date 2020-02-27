Ученый рассказал, кто помог союзникам выбрать день высадки в Нормандии

"Шестого июня 1944 года - высадка десанта в Нормандии. Открытие второго фронта. Это была очень сложная операция. Дело в том, что там французский берег - он сначала чрезвычайно пологий и заливается водой во время прилива, а потом просто стена стоит. И эту "стену" немцы укрепили невероятно. Он (десант - ред.) бы погиб почти целиком. Единственный вариант был очень точно предвидеть движение воды, чтобы найти тот момент, когда вода сначала уйдет от берега. А немцы не дураки: они сначала укрепления под водой положили - минные поля, проводки колючие, чтобы на них десант напоролся. Чтобы вода сначала отхлынула, а потом нахлынула и помогла бы кораблям подойти поближе. Очень сложный расчет был, но астрономы к тому моменту очень хорошо изучили приливы воды. В Ла-Манше оно невероятно сложное. Надо было найти день, когда идеальные условия сложились бы", - сказал он.