Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильном тумане

"В период с 18.00 27 февраля до 10.00 28 февраля местами по Московской области ожидается туман с видимостью 100-500 метров", - говорится в сообщении.

В Москве на следующей неделе ожидается до семи градусов тепла

В Москве на следующей неделе ожидается до семи градусов тепла

МЧС рекомендует страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями воздержаться от прогулок, пешеходам быть предельно внимательными, а водителям советуют снизить скорость, включить противотуманные фары, а также отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.