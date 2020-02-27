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Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильном тумане
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РИА Новости

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о сильном тумане

19:56 27.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАвтомобиль на дороге
Автомобиль на дороге
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Спасатели предупредили жителей Московской области о тумане с видимостью 100-500 метров в ближайшее время с сохранением до утра пятницы, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.
"В период с 18.00 27 февраля до 10.00 28 февраля местами по Московской области ожидается туман с видимостью 100-500 метров", - говорится в сообщении.
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МЧС рекомендует страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями воздержаться от прогулок, пешеходам быть предельно внимательными, а водителям советуют снизить скорость, включить противотуманные фары, а также отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.
Кроме того, Центр организации дорожного движения в Twitter также предупреждает о густом тумане жителей Москвы.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияОбщество
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