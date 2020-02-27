Комплекс анаэробного сбраживания запустят 31 мая в МО

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Заместитель главы администрации Богородского городского округа Евгений Плиско заверил, что ситуация с нехваткой воды после присоединения к Тимохово деревни Нестерово будет решена в ближайшее время. Об этом сообщил телеканал Заместитель главы администрации Богородского городского округа Евгений Плиско заверил, что ситуация с нехваткой воды после присоединения к Тимохово деревни Нестерово будет решена в ближайшее время. Об этом сообщил телеканал "360"

"Этот вопрос мы будем решать, потому что люди не должны остаться без воды. Если нужна будет техническая, понятно, что ее можно привезти в бочке. Уже к пятнице мы увеличим количество воды", ­– заверил Евгений Плиско.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в январе заявил, что главы муниципалитетов должны в полном объеме переключить Железнодорожный, Орехово-Зуево, Богородский и другие округа на Восточную систему водоснабжения.

К 2021 году в деревню Нестерево будет проведена вода, и проблема окончательно решится. По словам представителя "Мосэкомониторинга", датчики, передающие данные по загрязнению воздуха, необходимо перевесить.

"Сейчас места установки датчиков будут прорабатываться и переустанавливаться, чтобы не было дополнительного воздействия со стороны деревни Тимохово", – отметила Ольга Агалетдинова, ведущий эколог-аналитик "Мосэкомониторинга".

С помощью инициативы министерства экологии рабочей группе удалось решить многие вопросы.

"Это связано и с водой, и с воздухом. Установлены датчики благодаря программе губернатора, сейчас работа движется", – отметила Елена Гришина, председатель комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов общественной палаты Московской области.

Жители региона, которые проживают в пяти километрах от работающих мусорных полигонов, освобождены от платы за вывоз твердых бытовых отходов (ТБО).