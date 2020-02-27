Саратовского подростка задержали из-за звонка о "минировании" школы

По данным ведомства, в среду около полудня во время учебных занятий молодой человек сообщил в полицию о том, что в школе находится "предмет, который якобы угрожает жизни и здоровью окружающих", однако в ходе проверки выяснилось, что информация оказалась ложной.
"Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили и задержали гражданина, который сделал подобный звонок… Заведомо ложное сообщение из хулиганских побуждений озвучил 14-летний юноша из этого учебного заведения", - говорится в сообщении.
Возбуждено дело по статье УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры". Поскольку подросток достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
"Кроме того, родители несовершеннолетнего будут привлечены к административной ответственности… Помимо уголовной ответственности за совершение подобных противоправных деяний, лицу, сообщившему заведомо ложные сведения, придется возместить ущерб специальным службам, которые задействуются на проверку информации", - отметили в главке.
Полиция призвала всех жителей региона помнить о последствиях, лично осознать, чего может стоить ложное сообщение, и разъяснить это своим детям.