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Саратовского подростка задержали из-за звонка о "минировании" школы
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РИА Новости

Саратовского подростка задержали из-за звонка о "минировании" школы

19:05 27.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 27 фев - РИА Новости. Полиция задержала 14-летнего ученика по подозрению в ложном сообщении об угрозе взрыва школы в Саратове, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
По данным ведомства, в среду около полудня во время учебных занятий молодой человек сообщил в полицию о том, что в школе находится "предмет, который якобы угрожает жизни и здоровью окружающих", однако в ходе проверки выяснилось, что информация оказалась ложной.
"Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили и задержали гражданина, который сделал подобный звонок… Заведомо ложное сообщение из хулиганских побуждений озвучил 14-летний юноша из этого учебного заведения", - говорится в сообщении.
Возбуждено дело по статье УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры". Поскольку подросток достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Сотрудник полиции
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"Кроме того, родители несовершеннолетнего будут привлечены к административной ответственности… Помимо уголовной ответственности за совершение подобных противоправных деяний, лицу, сообщившему заведомо ложные сведения, придется возместить ущерб специальным службам, которые задействуются на проверку информации", - отметили в главке.
Полиция призвала всех жителей региона помнить о последствиях, лично осознать, чего может стоить ложное сообщение, и разъяснить это своим детям.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)СаратовРоссияПроисшествия
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