Саратовского подростка задержали из-за звонка о "минировании" школы

САРАТОВ, 27 фев - РИА Новости. Полиция задержала 14-летнего ученика по подозрению в ложном сообщении об угрозе взрыва школы в Полиция задержала 14-летнего ученика по подозрению в ложном сообщении об угрозе взрыва школы в Саратове , сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД

По данным ведомства, в среду около полудня во время учебных занятий молодой человек сообщил в полицию о том, что в школе находится "предмет, который якобы угрожает жизни и здоровью окружающих", однако в ходе проверки выяснилось, что информация оказалась ложной.

"Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили и задержали гражданина, который сделал подобный звонок… Заведомо ложное сообщение из хулиганских побуждений озвучил 14-летний юноша из этого учебного заведения", - говорится в сообщении.

Возбуждено дело по статье УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры". Поскольку подросток достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

"Кроме того, родители несовершеннолетнего будут привлечены к административной ответственности… Помимо уголовной ответственности за совершение подобных противоправных деяний, лицу, сообщившему заведомо ложные сведения, придется возместить ущерб специальным службам, которые задействуются на проверку информации", - отметили в главке.