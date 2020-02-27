Памфилова рассказала об идее написать фантастический роман

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что ей близка идея форсайт-сессий, где обсуждаются идеи на будущее, и призналась, что написала бы фантастический роман, но у нее пока нет на это времени.
"Это так, на перспективу. Форсайт-сессия - это мозговой штурм какой-то по стратегическим вопросам. Сесть, пофантазировать, как должно оно быть, на самом деле, себе сделать приятное. Я очень люблю, у меня просто на это времени нет. Я тоже думаю, что когда-нибудь я, может быть, сяду и напишу фантастический роман. Помечтать, как говорится, никому не помешает. Хорошая вещь, развивает, но не при нашей сумасшедшей жизни сейчас", - сказала Памфилова на заседании научно-экспертного совета при ЦИК, отвечая на предложение участников проводить экспертные форсайт-сессии в рамках НЭС.