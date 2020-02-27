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РИА Наука
2020-02-27T19:56+0300
https://ria.ru/20200227/1565295624.html
Математики раскрыли секрет устойчивости стопы человека
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РИА Новости

Математики раскрыли секрет устойчивости стопы человека

18:55 27.02.2020 (обновлено: 19:56 27.02.2020)
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© Yale UniversityСхема скелета стопы с указанием продольной (красным) и поперечной (синим) арок и типичной схемы нагрузки во время передвижения
Схема скелета стопы с указанием продольной (красным) и поперечной (синим) арок и типичной схемы нагрузки во время передвижения
© Yale University
Схема скелета стопы с указанием продольной (красным) и поперечной (синим) арок и типичной схемы нагрузки во время передвижения
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Изучив строение стопы современного человека и его ископаемых предков, ученые выяснили, что за жесткость и устойчивость ступни отвечает небольшая структура — поперечная арка, которой раньше не придавали особого значения. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Во время ходьбы и особенно бега сила, которую прикладывает человек в момент отталкивания от земли, превышает вес его тела. При этом стопа сохраняет свою форму и не подвергается деформациям. Ранее, обсуждая вопрос о том, что придает средней части стопы жесткость, ученые обращали внимание прежде всего на средний продольный свод, или арку, проходящую вдоль всей ступни от пятки до передней ее части. Продольная арка и укрепляющие ее эластичные ткани создают смычковую структуру, которая на протяжении почти столетия считалась основным источником жесткости стопы.
Однако результаты исследования, проведенного учеными из Уорикского университета в Великобритании, Йельского университета в США и Окинавского института науки и технологий в Японии, показали, что более важной для обеспечения жесткости стопы является другая структура — поперечная арка.
Ученые провели серию экспериментов, используя механическую модель стопы, а также математическое моделирование различных видов нагрузки, и выяснили, что продольный свод обеспечивает только 25 процентов жесткости стопы, а остальное приходится на поперечную арку.
Авторы объясняют более важную роль поперечной арки на простом примере. Лист бумаги, согнутый в продольном направлении, обладает намного большей жесткостью, чем тот же лист, согнутый поперек.
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"Плоские тонкие предметы, такие как бумажный лист, легко сгибаются, но их трудно растянуть, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования, профессора Шрейаса Мандре (Shreyas Mandre) из Уорикского университета. — Поперечный изгиб листа при попытке его согнуть вызывает поперечное растяжение. Принцип соединения изгиба и растяжения лежит в основе жесткости поперечной арки".
Исследователи выполнили тесты на изгиб механических моделей стопы, которые различались по длине, толщине и кривизне поперечной арки.
"Мы обнаружили, что варианты с более выраженными поперечными арками были более жесткими и менее подвержены изгибу, чем более плоские, — рассказывает еще один автор исследования, профессор Махеш Банди (Mahesh Bandi) из Отдела нелинейной и неравновесной физики Окинавского института науки и технологий. — И наоборот, увеличение кривизны продольной арки мало влияло на жесткость".
Точное понимание того, как работает нога человека, имеет несколько реальных применений. Полученные результаты, например, помогут скорректировать лечение плоскостопия, а также — в робототехнике и разработке протезов.
Не менее важно знание роли поперечной арки для понимания эволюции предков человека и их перехода к прямохождению на двух ногах. Ученые выяснили, что ступни человекообразных обезьян — макак, шимпанзе и горилл, плоские, а все виды рода Homo имеют ярко выраженную поперечную арку, позволяющую им эффективно ходить и бегать.
© NatureРисунок из статьи, демонстрирующий эволюцию стопы от обезьян до ранних гомининов
Рисунок из статьи, демонстрирующий эволюцию стопы от обезьян до ранних гомининов
© Nature
Рисунок из статьи, демонстрирующий эволюцию стопы от обезьян до ранних гомининов
"Наши данные свидетельствуют о том, что поперечная арка у предков человека, возможно, возникла более 3,5 миллиона лет назад, за полтора миллиона лет до появления рода Homo, и стала ключевым шагом в эволюции современных людей", — отмечает первый автор статьи, профессор Мадхусудхан Венкадесан (Madhusudhan Venkadesan) из Йельского университета.
Это объясняет и тот факт, что Australopithecus afarensis — вид, к которому относится знаменитая Люси, — предположительно, не обладавший продольным сводом стопы, уже оставлял следы, подобные человеческим.
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