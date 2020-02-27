Полиция Саратова проверит факт избиения таксиста

"По данному факту водитель такси 24 февраля обратился в полицию. Заявление зарегистрировано, сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе характер травм, причиненных пострадавшему", - сказали в пресс-службе.