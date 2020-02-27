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Полиция Саратова проверит факт избиения таксиста
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РИА Новости

Полиция Саратова проверит факт избиения таксиста

18:00 27.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
САРАТОВ, 27 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовская полиция проводит проверку по сообщению о нападении пассажира на водителя такси после отказа везти ребенка без детского автокресла, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе областного главка МВД.
Саратовский таксист Алексей Горохов ранее в среду опубликовал на своем канале в Youtube "ПРОавто64" видео с регистратора, запечатлевшее, как со словами "конь педальный" его избивает мужчина после отказа везти пассажиров с пятилетним мальчиком без детского автокресла. Перед этим пассажир сначала требовал начать поездку, а затем - вернуть ему оплаченные через сервис онлайн-заказа такси деньги за проезд. Водитель объяснял, что за возвратом суммы нужно обращаться в сам сервис.
"По данному факту водитель такси 24 февраля обратился в полицию. Заявление зарегистрировано, сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе характер травм, причиненных пострадавшему", - сказали в пресс-службе.
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