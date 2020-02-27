Все больше немцев перестают доверять СМИ, показал опрос

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Число жителей Число жителей Германии , не доверяющих СМИ, растет, но также все больше немцев отвергают обвинения против средств массовой информации в систематической лжи, свидетельствуют результаты опроса Университета имени Иоганна Гутенберга в Майнце, опубликованные на этой неделе.

Согласно результатам ежегодного исследования по итогам 2019 года, 43% жителей Германии доверяют средствам массовой информации в таких "важных темах", как, например, изменение климата, угрозы здоровью, политические скандалы. Данный показатель практически не менялся в последние два года (2017 год – 42%, 2018 год – 44%).

Однако в то же время, отмечают исследователи, все больше человек высказываются о своем недоверии к СМИ в этих вопросах. В 2019 году этот показатель достиг 28%, что больше на шесть процентных пунктов по сравнению с 2018 годом. В 2017 году так ответили лишь 17% жителей Германии.

Отмечается, что доверие немцев к материалам СМИ о преступности среди беженцев и исламе в Германии в обоих случаях возросло на 9 процентных пунктов в 2019 году по сравнению с 2018, о доверии к ним высказались 33% и 31% соответственно. Однако больше немцы склонны доверять сообщениям СМИ об изменении климата (48%) и нехватке жилой площади (55%).

При этом, как показывают результаты исследования, сразу на несколько процентных пунктов возросла доля респондентов, которые не согласны с тем, что "в Германии СМИ систематически лгут" гражданам. В 2019 году с этим тезисом не согласились 58% опрошенных, в то время как 2018 году так ответил 51%. В свою очередь, 18% опрошенных уверены в систематической лжи СМИ, что больше на 2 процентных пункта, чем в 2018 году.

Самым же популярным в 2019 году обвинением в отношении СМИ стало то, что медиа являются "просто рупором для влиятельных сил", с ним согласились 26% респондентов.