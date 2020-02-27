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Все больше немцев перестают доверять СМИ, показал опрос
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РИА Новости

Все больше немцев перестают доверять СМИ, показал опрос

17:16 27.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии на здании Рейхстага
Флаг Германии на здании Рейхстага
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Число жителей Германии, не доверяющих СМИ, растет, но также все больше немцев отвергают обвинения против средств массовой информации в систематической лжи, свидетельствуют результаты опроса Университета имени Иоганна Гутенберга в Майнце, опубликованные на этой неделе.
Согласно результатам ежегодного исследования по итогам 2019 года, 43% жителей Германии доверяют средствам массовой информации в таких "важных темах", как, например, изменение климата, угрозы здоровью, политические скандалы. Данный показатель практически не менялся в последние два года (2017 год – 42%, 2018 год – 44%).
Однако в то же время, отмечают исследователи, все больше человек высказываются о своем недоверии к СМИ в этих вопросах. В 2019 году этот показатель достиг 28%, что больше на шесть процентных пунктов по сравнению с 2018 годом. В 2017 году так ответили лишь 17% жителей Германии.
Отмечается, что доверие немцев к материалам СМИ о преступности среди беженцев и исламе в Германии в обоих случаях возросло на 9 процентных пунктов в 2019 году по сравнению с 2018, о доверии к ним высказались 33% и 31% соответственно. Однако больше немцы склонны доверять сообщениям СМИ об изменении климата (48%) и нехватке жилой площади (55%).
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При этом, как показывают результаты исследования, сразу на несколько процентных пунктов возросла доля респондентов, которые не согласны с тем, что "в Германии СМИ систематически лгут" гражданам. В 2019 году с этим тезисом не согласились 58% опрошенных, в то время как 2018 году так ответил 51%. В свою очередь, 18% опрошенных уверены в систематической лжи СМИ, что больше на 2 процентных пункта, чем в 2018 году.
Самым же популярным в 2019 году обвинением в отношении СМИ стало то, что медиа являются "просто рупором для влиятельных сил", с ним согласились 26% респондентов.
Опрос был проведен с ноября по декабрь 2019 года среди 1200 граждан старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет не более 2,8 процентных пунктов.
Флаг Германии на здании Рейхстага
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