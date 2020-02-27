СМИ: Берлин рассматривает меры помощи экономике на фоне коронавируса

Ранее в четверг глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что ситуация с распространением нового коронавируса в Германии и Европе ухудшилась. На сегодняшний день в Германии зафиксировано 27 случаев заражения коронавирусом в нескольких регионах - Бавария, Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Баден-Вюртемберг. О летальных исходах пока не известно.