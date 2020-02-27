Среди заразившихся коронавирусом в Иране нет россиян

Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран

ТЕГЕРАН, 27 фев – РИА Новости. Заражений коронавирусом или подозрений на это среди россиян в Заражений коронавирусом или подозрений на это среди россиян в Иране нет, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Тегеране Андрей Ганенко после ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.

По данным на четверг, число заражений коронавирусом в Иране достигло 245, из них – 26 с летальным исходом. Наибольшее число случаев заражения за сутки – со среды на четверг – было зафиксировано в провинциях Тегеран и Гилян, на четверг пришелся и самый крупный рост числа зараженных - более 100.

"Заражений и подозрений на коронавирус нет, по крайней мере, у нас такой информации не было", - сказал Ганенко, отвечая на вопрос о ситуации с российскими гражданами, находящимися на территории Ирана.

Он также рассказал, что для российских дипломатов, работающих не только в Тегеране, но и в генконсульстве в Реште (провинция Гилян), а также Исфахане, есть рекомендации не посещать места с большим скоплением людей, но на выезд в город ограничений нет.

"Что касается простых средств защиты – маски, перчатки, гели и так далее – те, кто в посольстве работает, мы используем их по своему усмотрению. Те, кто в консульском отделе, – в обязательном порядке, потому что они с иранцами контактируют – обрабатывают периодически окошки, через которые документы принимают", - сообщил собеседник агентства.