В МИД оценили намерение США и талибов подписать соглашение

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Подписание соглашения между США и талибами 29 февраля должно открыть путь к запуску прямого межафганского диалога, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее госдепартамент США сообщил в заявлении от имени госсекретаря Майка Помпео, что США готовятся подписать соглашение с движением "Талибан" 29 февраля. Представитель политофиса "Талибана" в Дохе Сухейль Шахин сообщил, что подписание пройдет в Катаре 29 февраля в присутствии представителей других стран и организаций в качестве наблюдателей.
"На 29 февраля намечено подписание соглашения между США и движением талибов. Российская сторона неоднократно заявляла о безальтернативности политико-дипломатических методов урегулирования конфликта в Афганистане, поддержки упомянутых переговоров, которые должны открыть путь к запуску прямого инклюзивного межафганского диалога о мире и достижению политического урегулирования в этой стране", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она напомнила, что спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов примет участие в церемонии подписания соглашения между США и "Талибан" в качестве наблюдателя.
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США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.
В середине января сообщалось, что талибы передали Халилзаду документ с предложениями по установлению временного режима прекращения огня в Афганистане сроком от семи до десяти дней. Представитель политофиса талибов в Катаре подтвердил возобновление переговоров между афганским радикальным движением и американской делегацией во главе с Халилзадом.