В МИД оценили намерение США и талибов подписать соглашение

"На 29 февраля намечено подписание соглашения между США и движением талибов. Российская сторона неоднократно заявляла о безальтернативности политико-дипломатических методов урегулирования конфликта в Афганистане, поддержки упомянутых переговоров, которые должны открыть путь к запуску прямого инклюзивного межафганского диалога о мире и достижению политического урегулирования в этой стране", - сказала Захарова на брифинге в четверг.