Круглый стол о последствиях распространения коронавируса

Участники:
- врио директора ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей КУЗНЕЦОВ;
- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;
- доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН;
- старший научный сотрудник Сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Владимир ОЛЕНЧЕНКО.
К разговору приглашены эксперты Института проблем передачи информации РАН.
Эпидемия коронавируса из Китая достигла Европы. Эпицентром вспышки стал север Италии. Итальянское руководство делает все возможное, чтобы предотвратить распространение заболевания, но постепенно случаи заражения фиксируются и в других европейских странах. После выявленных нескольких случаев заражения в ряде федеральных земель Германии министр здравоохранения ФРГ заявил, что опасается серьезного распространения вируса в стране.
Как остановить эпидемию COVID19 в Европе? Какие меры на уровне ЕС могут быть приняты для купирования угрозы пандемии? Может ли распространение вируса привести к первому в истории ЕС закрытию границ по санитарным соображениям с момента вступления в силу Шенгенской зоны в 1995 году? Какие последствия эпидемия коронавируса может иметь для европейской экономики? Как это отразится на России?
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- врио директора ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей КУЗНЕЦОВ;
- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;
- доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН;
- старший научный сотрудник Сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Владимир ОЛЕНЧЕНКО.
К разговору приглашены эксперты Института проблем передачи информации РАН.
Эпидемия коронавируса из Китая достигла Европы. Эпицентром вспышки стал север Италии. Итальянское руководство делает все возможное, чтобы предотвратить распространение заболевания, но постепенно случаи заражения фиксируются и в других европейских странах. После выявленных нескольких случаев заражения в ряде федеральных земель Германии министр здравоохранения ФРГ заявил, что опасается серьезного распространения вируса в стране.
Как остановить эпидемию COVID19 в Европе? Какие меры на уровне ЕС могут быть приняты для купирования угрозы пандемии? Может ли распространение вируса привести к первому в истории ЕС закрытию границ по санитарным соображениям с момента вступления в силу Шенгенской зоны в 1995 году? Какие последствия эпидемия коронавируса может иметь для европейской экономики? Как это отразится на России?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/