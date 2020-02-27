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Круглый стол о последствиях распространения коронавируса
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РИА Новости

Круглый стол о последствиях распространения коронавируса

15:20 27.02.2020 (обновлено: 15:23 27.02.2020)
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2 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Распространение коронавируса в Европе: возможные последствия".
Участники:
- врио директора ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей КУЗНЕЦОВ;
- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;
- доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН;
- старший научный сотрудник Сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Владимир ОЛЕНЧЕНКО.

К разговору приглашены эксперты Института проблем передачи информации РАН.

Эпидемия коронавируса из Китая достигла Европы. Эпицентром вспышки стал север Италии. Итальянское руководство делает все возможное, чтобы предотвратить распространение заболевания, но постепенно случаи заражения фиксируются и в других европейских странах. После выявленных нескольких случаев заражения в ряде федеральных земель Германии министр здравоохранения ФРГ заявил, что опасается серьезного распространения вируса в стране.
Как остановить эпидемию COVID19 в Европе? Какие меры на уровне ЕС могут быть приняты для купирования угрозы пандемии? Может ли распространение вируса привести к первому в истории ЕС закрытию границ по санитарным соображениям с момента вступления в силу Шенгенской зоны в 1995 году? Какие последствия эпидемия коронавируса может иметь для европейской экономики? Как это отразится на России?

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