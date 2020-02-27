В Оренбурге полиция проверит сообщение об избиении мужчиной ребенка

УФА, 27 фев – РИА Новости. Полиция Оренбурга начала проверку после сообщений о том, что мальчика в подъезде сосед избил металлической трубой.
Telegram-канал "Плохие новости" опубликовал фотографии подростка с перебинтованными кистями, багровым следом на спине и шишкой на голове. Канал сообщает, что мальчика избил сосед металлической трубой в подъезде дома за плохое поведение.
"В полицию поступило заявление от родителей мальчика, проводится проверка, по результатам будет принято процессуальное решение", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Оренбургской области, комментируя ситуацию с ребенком.
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