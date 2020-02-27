В Киеве заявили, что речи об эвакуации украинцев из Италии не идет

КИЕВ, 27 фев - РИА Новости. Речи об эвакуации граждан Украины из Италии пока не идет, несмотря на первый случай заражения украинцев коронавирусом в этой стране, сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.
Директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев ранее сообщил, что украинка заразилась коронавирусом в Италии, она находится в инфекционном отделении больницы в Неаполе.
"На данный момент об эвакуации из Италии (украинцев) речи не идет", - сказал Коваленко изданию "Левый берег".
Он отметил, что консульская служба поддерживает постоянную связь с украинцами, находящимися за границей, в том числе в Италии. Коваленко также подчеркнул, что все просьбы граждан Украины учитываются.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2918, скончались 44 человека.
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