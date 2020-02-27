В Киеве заявили, что речи об эвакуации украинцев из Италии не идет

Туристы в масках на одной из улиц Милана

Туристы в масках на одной из улиц Милана

КИЕВ, 27 фев - РИА Новости. Речи об эвакуации граждан Украины из Речи об эвакуации граждан Украины из Италии пока не идет, несмотря на первый случай заражения украинцев коронавирусом в этой стране, сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.

Директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев ранее сообщил, что украинка заразилась коронавирусом в Италии, она находится в инфекционном отделении больницы в Неаполе.

"На данный момент об эвакуации из Италии (украинцев) речи не идет", - сказал Коваленко изданию "Левый берег"

Он отметил, что консульская служба поддерживает постоянную связь с украинцами, находящимися за границей, в том числе в Италии. Коваленко также подчеркнул, что все просьбы граждан Украины учитываются.