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На Кубани аграриев обязали вносить в почву больше навоза
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РИА Новости

На Кубани аграриев обязали вносить в почву больше навоза

15:10 27.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЦветение подсолнечника на полях в Краснодарском крае
Цветение подсолнечника на полях в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Цветение подсолнечника на полях в Краснодарском крае. Архивное фото
КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Депутаты на Кубани внесли поправки в закон о плодородии, предписывающие аграрием в четыре с половиной раза увеличить объемы навоза, вносимого в почву, сообщает законодательное собрание Краснодарского края.
Сообщается, что за последние десятилетия содержание гумуса в почве снизилось. Это произошло в том числе в связи с выносом из почвы вместе с урожаем питательных веществ в объеме, превышающем их поступление с удобрениями.
"Согласно поправкам, собственники, владельцы, пользователи, в том числе и арендаторы земельных участков будут обязаны раз в пять лет вносить на каждый гектар угодий не менее девяти тонн навоза. Для сравнения – раньше этот объем составлял две тонны", - отмечается в релизе.
Отмечается, что автором законодательной инициативы является губернатор Вениамин Кондратьев.
"После принятия нами закона о животноводстве наметилась тенденция прироста поголовья скота. В среднем это 1200 голов в год. Но этого все равно мало. Внесением изменений в закон об обеспечении плодородия земель мы стимулируем развитие отрасли животноводства", - приводит пресс-служба слова спикера законодательного собрания Юрия Бурлачко.
Закон принят в первом чтении, говорится в сообщении.
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Вениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
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