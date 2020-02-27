На Кубани аграриев обязали вносить в почву больше навоза

"Согласно поправкам, собственники, владельцы, пользователи, в том числе и арендаторы земельных участков будут обязаны раз в пять лет вносить на каждый гектар угодий не менее девяти тонн навоза. Для сравнения – раньше этот объем составлял две тонны", - отмечается в релизе.