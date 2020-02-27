На Кубани аграриев обязали вносить в почву больше навоза

КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Депутаты на Кубани внесли поправки в закон о плодородии, предписывающие аграрием в четыре с половиной раза увеличить объемы навоза, вносимого в почву, сообщает законодательное собрание Краснодарского края.
Сообщается, что за последние десятилетия содержание гумуса в почве снизилось. Это произошло в том числе в связи с выносом из почвы вместе с урожаем питательных веществ в объеме, превышающем их поступление с удобрениями.
"Согласно поправкам, собственники, владельцы, пользователи, в том числе и арендаторы земельных участков будут обязаны раз в пять лет вносить на каждый гектар угодий не менее девяти тонн навоза. Для сравнения – раньше этот объем составлял две тонны", - отмечается в релизе.
Отмечается, что автором законодательной инициативы является губернатор Вениамин Кондратьев.
"После принятия нами закона о животноводстве наметилась тенденция прироста поголовья скота. В среднем это 1200 голов в год. Но этого все равно мало. Внесением изменений в закон об обеспечении плодородия земель мы стимулируем развитие отрасли животноводства", - приводит пресс-служба слова спикера законодательного собрания Юрия Бурлачко.
Закон принят в первом чтении, говорится в сообщении.
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