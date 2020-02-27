В Симферополе сорванная ветром кровля повредила десять автомобилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Штормовой ветер сорвал со здания НИИ сельского хозяйства в Штормовой ветер сорвал со здания НИИ сельского хозяйства в Симферополе кровлю, она повредила 10 автомобилей, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по республике.

МЧС ранее объявило штормовое предупреждение в связи с прохождением фронтального раздела на Крымом. В четверг и пятницу ожидаются осадки и сильный ветер.

"Вследствие сильного порыва ветра была сорвана кровля со здания по улице Киевская, 150. По предварительной информации, под завалами оказалось примерно 10 автомобилей", - сообщили в ведомстве, отметив, что в результате ЧП никто не пострадал.

Представитель руководства НИИ Людмила Радченко сообщила РИА Новости, что автомобили принадлежат сотрудникам института, они повреждены, но насколько сильно, станет ясно после разбора завалов кровли. Она добавила, что кровлю смонтировали в 2015 году.