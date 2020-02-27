Эксперты рассказали, в какие страны россияне отправятся на праздник

Это все цветочки. Как подарок к восьмому марта влияет на психологическое состояние?

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Таиланд, Индия и Турция — самые популярные направления у российских туристов, которые собираются отметить 8 Марта за границей, свидетельствуют данные Travelata.ru.

Эксперты сервиса проанализировали бронирования на мартовские праздничные дни, чтобы узнать, где будут отдыхать россияне, и сколько это будет стоить.

В первую пятерку по предпочтениям российских туристов попали Таиланд, Турция, Индия, ОАЭ и Россия. Средний чек на туры — 89 тысяч рублей.

Самая дешевая поездка стоила 12,5 тысяч рублей. За эти деньги двое путешественников полетят на четыре ночи в пансионат в Адлере без питания.