Эксперты рассказали, в какие страны россияне отправятся на праздник

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Таиланд, Индия и Турция — самые популярные направления у российских туристов, которые собираются отметить 8 Марта за границей, свидетельствуют данные Travelata.ru.
Эксперты сервиса проанализировали бронирования на мартовские праздничные дни, чтобы узнать, где будут отдыхать россияне, и сколько это будет стоить.
В первую пятерку по предпочтениям российских туристов попали Таиланд, Турция, Индия, ОАЭ и Россия. Средний чек на туры — 89 тысяч рублей.
Самая дешевая поездка стоила 12,5 тысяч рублей. За эти деньги двое путешественников полетят на четыре ночи в пансионат в Адлере без питания.
Самый дорогой тур обошелся россиянам в 385 тысяч рублей. Воспользовавшись праздниками и присоединив их к отпуску, двое взрослых с ребенком полетят на две недели в Доминикану, в отель пять звезд с системой питания "все включено".