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Туризм
2020-02-27T15:18+0300
https://ria.ru/20200227/1565281891.html
Эксперты рассказали, в какие страны россияне отправятся на праздник
https://cdn23.img.ria.ru/images/148926/95/1489269544_0:295:1501:1139_1036x0_80_0_0_ef334f118f4de3114cad710744cd591e.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, в какие страны россияне отправятся на праздник

15:18 27.02.2020
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© РИА Новости / Виталий АньковЭто все цветочки. Как подарок к восьмому марта влияет на психологическое состояние?
Это все цветочки. Как подарок к восьмому марта влияет на психологическое состояние?
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Таиланд, Индия и Турция — самые популярные направления у российских туристов, которые собираются отметить 8 Марта за границей, свидетельствуют данные Travelata.ru.
Эксперты сервиса проанализировали бронирования на мартовские праздничные дни, чтобы узнать, где будут отдыхать россияне, и сколько это будет стоить.
В первую пятерку по предпочтениям российских туристов попали Таиланд, Турция, Индия, ОАЭ и Россия. Средний чек на туры — 89 тысяч рублей.
Самая дешевая поездка стоила 12,5 тысяч рублей. За эти деньги двое путешественников полетят на четыре ночи в пансионат в Адлере без питания.
Самый дорогой тур обошелся россиянам в 385 тысяч рублей. Воспользовавшись праздниками и присоединив их к отпуску, двое взрослых с ребенком полетят на две недели в Доминикану, в отель пять звезд с системой питания "все включено".
Район Эминёню в Стамбуле
19 февраля, 08:00Туризм
Город, где встречаются Европа и Азия. Что нельзя пропустить в Стамбуле
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