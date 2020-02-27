Экзитполы на голосовании по Конституции возможны, считает Памфилова

"Это не регулируется нашими инструкциями, ЦИКовскими, это не наша компетенция. Но я так предполагаю, что в статье второй (законопроекта о поправкам к Конституции - ред.), которая определяет процедуры всей организации, вряд ли будут предусмотрены нормы, которые регулируют агитацию, но поскольку это максимально свободная форма проведения плебисцита, скажем так, то наверное да. Но все будет зависеть от законодателей", - сказала Памфилова журналистам.