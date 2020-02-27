Экзитполы на голосовании по Конституции возможны, считает Памфилова

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Проведение exit poll после общероссийского голосования по поправкам в Конституцию возможно, но решение об этом будут принимать законодатели, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Это не регулируется нашими инструкциями, ЦИКовскими, это не наша компетенция. Но я так предполагаю, что в статье второй (законопроекта о поправкам к Конституции - ред.), которая определяет процедуры всей организации, вряд ли будут предусмотрены нормы, которые регулируют агитацию, но поскольку это максимально свободная форма проведения плебисцита, скажем так, то наверное да. Но все будет зависеть от законодателей", - сказала Памфилова журналистам.
В четверг парламентарии внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправку о закреплении в статье 2 проекта о поправке в Конституцию даты общероссийского голосования: оно пройдёт 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени, день будет нерабочим.