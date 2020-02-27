В регионах ведут мониторинг готовности к голосованию по Конституции

Она отметила, что бюджет на голосование будет распределяться в зависимости от обоснований региональных избиркомов. "Поскольку мы ещё не сформировали эти цифры, регионы должны сами определиться, защитить, сейчас этот процесс идёт, очень серьезный", - сказала она журналистам.