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В регионах ведут мониторинг готовности к голосованию по Конституции
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РИА Новости

В регионах ведут мониторинг готовности к голосованию по Конституции

14:56 27.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В регионах сейчас идет мониторинг готовности к голосованию по поправке в Конституцию РФ, возможны вариации по сравнению с обычной схемой голосования в том или ином регионе в связи с погодными условиями, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Сейчас как раз идет процесс, только вышло распоряжение, и мы смотрим в зависимости от специфики региона и ситуации там, они сейчас ревизуют. Там будут определенные изменения, вариации по сравнению с обычной схемой, потому что где-то мост обрушился, где-то распутица. Поэтому это их право - решить, уточнить и скорректировать", - сказала Памфилова.
Она отметила, что бюджет на голосование будет распределяться в зависимости от обоснований региональных избиркомов. "Поскольку мы ещё не сформировали эти цифры, регионы должны сами определиться, защитить, сейчас этот процесс идёт, очень серьезный", - сказала она журналистам.
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