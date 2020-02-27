В регионах ведут мониторинг готовности к голосованию по Конституции

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В регионах сейчас идет мониторинг готовности к голосованию по поправке в Конституцию РФ, возможны вариации по сравнению с обычной схемой голосования в том или ином регионе в связи с погодными условиями, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Сейчас как раз идет процесс, только вышло распоряжение, и мы смотрим в зависимости от специфики региона и ситуации там, они сейчас ревизуют. Там будут определенные изменения, вариации по сравнению с обычной схемой, потому что где-то мост обрушился, где-то распутица. Поэтому это их право - решить, уточнить и скорректировать", - сказала Памфилова.
Она отметила, что бюджет на голосование будет распределяться в зависимости от обоснований региональных избиркомов. "Поскольку мы ещё не сформировали эти цифры, регионы должны сами определиться, защитить, сейчас этот процесс идёт, очень серьезный", - сказала она журналистам.