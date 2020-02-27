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2020-02-27T14:50+0300
https://ria.ru/20200227/1565281087.html
Британия представила позицию по торговому соглашению с ЕС после Brexit
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РИА Новости

Британия представила позицию по торговому соглашению с ЕС после Brexit

14:50 27.02.2020
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© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон
© Depositphotos / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 27 фев – РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания опубликовала переговорную позицию по будущему торговому соглашению с ЕС после Brexit, содержащую основные положения по доступу к свободному рынку, по сотрудничеству в области авиации, рыболовства, финансовых услуг, транспорту и телекоммуникациям.
Соответствующий документ опубликован в четверг канцелярией премьер-министра Великобритании.
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В манифесте отмечается, что переговорная позиция Соединенного Королевства основывается на "дружественном сотрудничестве между равными суверенными государствами, при котором обе стороны уважают правовую автономию друг друга и право распоряжаться своими ресурсами так, как они считают нужным".
"Что бы ни случилось, правительство не будет вести переговоры о каких-либо договоренностях, в которых Великобритания не сможет контролировать свои собственные законы и политическую жизнь. Это означает, что мы не будем соглашаться с какими-либо обязательствами по приведению наших законов в соответствие с законодательством ЕС и с тем, чтобы институты ЕС, включая суд, имели какую-либо юрисдикцию в Великобритании", - подчеркивается в документе.
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В документе также отмечается, что Британия намерена достичь "всеобъемлющего соглашения о свободной торговле" с ЕС по примеру действующего соглашения между ЕС и Канадой.
Предполагается, что указанное соглашение будет дополнено отдельными договорами, включающими порядок взаимодействия сторон в рыболовстве, правоохранительной и судебной деятельности, в сфере транспорта и энергетики.
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Власти Британии подчеркнули, что в случае если не удастся заключить удовлетворяющее британскую сторону соглашение, то будущие торговые отношения "будут основываться на соглашении о Brexit 2019 года" и будут выглядеть аналогично действующему соглашению между ЕС и Австралией.
Ожидается, что первая часть торговых переговоров между Лондоном и Брюсселем начнется на следующей неделе.
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BrexitЕвросоюзВеликобританияВ мире
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