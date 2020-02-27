"Коммерсант": экс-полковнику Захарченко предъявили новое обвинение

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Следственный комитет предъявил Следственный комитет предъявил Дмитрию Захарченко новое обвинение, сообщил " Коммерсант " со ссылкой на адвоката экс-полковника МВД.

По информации СМИ, Захарченко обвиняют в получении взятки в размере более полутора миллиардов рублей от руководства компаний "Газпром автоматизация" и "1520" в обмен на покровительство.

Как установили следователи, деньги переводили на счет, открытый на имя Захар Хитрый, и Захарченко имел к нему доступ.

Бывший сотрудник МВД вину по новому делу не признал. Защита намерена обжаловать следственные действия, так как, по мнению адвоката, у его клиента не было времени, чтобы ознакомиться с материалами.

Дело полковника Захарченко

Захарченко, курировавшего в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали в сентябре 2016 года по обвинению во взяточничестве. Дело получило резонанс после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.