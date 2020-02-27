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"Коммерсант": экс-полковнику Захарченко предъявили новое обвинение
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РИА Новости

"Коммерсант": экс-полковнику Захарченко предъявили новое обвинение

14:38 27.02.2020 (обновлено: 15:25 27.02.2020)
17794
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБывший заместитель начальника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко на заседании Пресненского суда города Москвы. 15 мая 2019
Бывший заместитель начальника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко на заседании Пресненского суда города Москвы. 15 мая 2019
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Следственный комитет предъявил Дмитрию Захарченко новое обвинение, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на адвоката экс-полковника МВД.
По информации СМИ, Захарченко обвиняют в получении взятки в размере более полутора миллиардов рублей от руководства компаний "Газпром автоматизация" и "1520" в обмен на покровительство.
Бывший заместитель начальника управления ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 24 января 2019
18 февраля, 16:18
Экс-полковник Захарченко решил стать кочегаром
Как установили следователи, деньги переводили на счет, открытый на имя Захар Хитрый, и Захарченко имел к нему доступ.
Бывший сотрудник МВД вину по новому делу не признал. Защита намерена обжаловать следственные действия, так как, по мнению адвоката, у его клиента не было времени, чтобы ознакомиться с материалами.

Дело полковника Захарченко

Захарченко, курировавшего в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали в сентябре 2016 года по обвинению во взяточничестве. Дело получило резонанс после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.
Его приговорили к 12 с половиной годам лишения свободы. В середине ноября Захарченко отправился отбывать наказание в мордовскую колонию № 5.
Дмитрий Захарченко в Басманном судом Москвы перед рассмотрением ходатайства следствия о продлении ареста. 2 марта 2017
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Суд оштрафовал на 150 тысяч рублей любовницу полковника Захарченко
244258549
Обсудить 27
Дело полковника ЗахарченкоДмитрий ЗахарченкоСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
Популярные комментарии
Так что надо было прикрыть газпрому-то? Когда предприятие честно работает , ему не нужно взяток давать...
27 февраля, 15:25
llaitman
2211002
Хороший вопрос. Хотя им явно есть что скрывать. Просто Боссы сверху испугались и быстро нашли крайнего... это такая же тема как с Директором магазина Елисей в во времена СССР
27 февраля, 15:27
Василий Кондратьев
1601103
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