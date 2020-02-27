Астрономы сделали фото самой красивой планетарной туманности

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Телескоп обсерватории Джемини сделал захватывающий снимок планетарной туманности CVMP 1, расположенной в созвездии Циркуль в 6,5 тысячах световых лет от Земли. Газовое облако в форме песочных часов является не только одной из крупнейших планетарных туманностей в космосе, но и, несомненно, одной из самых зрелищных. Изображение Телескоп обсерватории Джемини сделал захватывающий снимок планетарной туманности CVMP 1, расположенной в созвездии Циркуль в 6,5 тысячах световых лет от Земли. Газовое облако в форме песочных часов является не только одной из крупнейших планетарных туманностей в космосе, но и, несомненно, одной из самых зрелищных. Изображение опубликовано на сайте Национальной научно-исследовательской лаборатории оптической и инфракрасной астрономии Национального научного фонда США (OIR Lab NSF).

Планетарная туманность CVMP 1, попавшая в поле зрения южного телескопа астрономической обсерватории Джемини, расположенного в чилийских Андах, сформировалась в результате гибели массивной звезды класса красный гигант.

Несмотря на свое название, планетарные туманности не имеют ничего общего с планетами. Когда-то давным-давно астрономы принимали их за планеты из-за их сферической формы. По мере совершенствования телескопов стало очевидным их звездное происхождение, но первоначальное название осталось.

Планетарные туманности образуются при сбросе внешних оболочек красных гигантов — звезд с массой от 0,8 до 8 солнечных — на завершающей стадии их эволюции. Менее массивные звезды плавно исчезают, превращаясь в белых карликов в конце своей долгой жизни, тогда как более массивные звезды живут недолго и умирают молодыми, заканчивая свою жизнь гигантскими взрывами, известными как сверхновые. Однако для звезд, лежащих между этими крайностями, последний эпизод их жизни сопровождается поразительным астрономическим явлением, подобному тому, которое видно на этом изображении. Наше Солнце также сформирует планетарную туманность после сжигания водородного топлива, примерно через 5 миллиардов лет.

Газ планетарной туманности светится, потому что его пронизывает ультрафиолетовое излучение от горячего открытого ядра умирающей звезды. Излучение выбивает электроны, превращая газовые молекулы в ионы. Ионы поглощают ультрафиолетовый свет, создавая яркие цвета, которые можно увидеть на снимке.

Планетарная туманность — быстротечное, по астрономическим меркам, явление, длящееся всего несколько десятков тысяч лет, при общей продолжительности жизни материнской звезды в несколько миллиардов лет. По мере того, как звезда-прародитель планетарной туманности CVMP 1 будет медленно остывать, у этих небесных песочных часов закончится время, и они постепенно исчезнут.

Короткоживущие планетарные туманности имеют множество форм и размеров, которые определяются параметрами звездных систем-прародителей — присутствием сопутствующих звезд и орбитальных планет, а также вращением самого красного гиганта.

Наблюдения показывают, что температура центральной звезды туманности CVMP 1 составляет не менее 130000 градусов по Цельсию, а газы, составляющие песочные часы, представлены в основном гелием и азотом, что указывает на приближение системы к концу своего жизненного цикла.

Ученые отмечают, что планетарная туманность CVMP 1 — самый интересный и красивый представитель своего класса, который им приходилось наблюдать. Она также является идеальным объектом с точки зрения изучения поздних этапов жизни звездных систем красных гигантов.